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人工智能会进化出“超能力”吗？

它们会不会变得比人更聪明？

人工智能可以代替我们工作了，那人类该做什么工作呢？

……

小朋友提出的这些问题，关乎人工智能与人类的未来。顶尖科学家对此怎样看待？在日前举行的第十二届吴文俊人工智能科学技术奖颁奖典礼上，记者尝试寻找答案。

第十二届吴文俊人工智能科学技术奖杰出贡献奖获得者、英国皇家工程院院士、欧洲科学院院士、香港科技大学首席副校长郭毅可表示，人工智能超越人类，或者说在某些程度上比人类更有能力，比如下棋、做决策等，这已经不是一个假设，而是成为了现实。

“人工智能是人类社会的一次重要演变。”第十二届吴文俊人工智能科学技术奖最高成就奖获得者、西安交通大学原校长、中国工程院院士郑南宁认为，这个演变预示着在我们的星球，人类作为有机生命，未来一定会与一个无机的智慧生命并存。

如何并存？人类是不是会变懒？机器会不会取代人类劳动和思考？郭毅可认为，对此不必过于担心。“不要忘掉，机器是人类创造的。人在创造比我们更聪明的机器的时候，我们自己也变得越来越聪明。”

郭毅可指出，在人类历史上发明任何工具的时候，都会有类似的忧虑存在。“以前人类需要钻木取火，发明火柴后就在想人是不是不用不劳动了？有了汽车以后，人是不是就会懒惰，会不走路了？都有这种忧虑。而这些忧虑在人类历史上从来没有阻止过我们技术文明的发展。事实证明，人类的能力和潜能，会由于工具的发展而不断地被开发出来，人因为有了智能机器将会变得越来越聪明。”

“有机生命和无机生命的并存、共融，一定会为我们人类社会创造一个美好的明天，也会为我们带来充满着挑战的明天。”郑南宁说。

“每一个挑战都将使我们进步。我们会有各种方法来战胜这些挑战。”郭毅可认为，在挑战中持续进步，是人类发展几千年以来的规律，人工智能也不例外。“只是这一次挑战会更大一些。我们还要做更大的努力，花更大的精力去应对。”

策划：赵竹青、刘云、王捷、翟巧红、郭颖

文案：赵竹青

录制：王震、魏青成

剪辑：魏青成

手绘：盖括、安然

动效：王奕博

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(责编：赵竹青、吕骞)

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