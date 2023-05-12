人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

少年中国问丨人工智能未来会超越人类智能吗？

2023年05月12日15:30 | 来源：人民网
小字号

少年智，则国智；少年强，则国强。为进一步弘扬新时代科学家精神，鼓励青少年崇尚科学、求真创新，人民网特别推出《少年中国问》融媒体栏目，以少年之问，寻智慧之钥，铸家国之器，启未来之门。

人工智能会进化出“超能力”吗？

它们会不会变得比人更聪明？

人工智能可以代替我们工作了，那人类该做什么工作呢？

……

小朋友提出的这些问题，关乎人工智能与人类的未来。顶尖科学家对此怎样看待？在日前举行的第十二届吴文俊人工智能科学技术奖颁奖典礼上，记者尝试寻找答案。

第十二届吴文俊人工智能科学技术奖杰出贡献奖获得者、英国皇家工程院院士、欧洲科学院院士、香港科技大学首席副校长郭毅可表示，人工智能超越人类，或者说在某些程度上比人类更有能力，比如下棋、做决策等，这已经不是一个假设，而是成为了现实。

“人工智能是人类社会的一次重要演变。”第十二届吴文俊人工智能科学技术奖最高成就奖获得者、西安交通大学原校长、中国工程院院士郑南宁认为，这个演变预示着在我们的星球，人类作为有机生命，未来一定会与一个无机的智慧生命并存。

如何并存？人类是不是会变懒？机器会不会取代人类劳动和思考？郭毅可认为，对此不必过于担心。“不要忘掉，机器是人类创造的。人在创造比我们更聪明的机器的时候，我们自己也变得越来越聪明。”

郭毅可指出，在人类历史上发明任何工具的时候，都会有类似的忧虑存在。“以前人类需要钻木取火，发明火柴后就在想人是不是不用不劳动了？有了汽车以后，人是不是就会懒惰，会不走路了？都有这种忧虑。而这些忧虑在人类历史上从来没有阻止过我们技术文明的发展。事实证明，人类的能力和潜能，会由于工具的发展而不断地被开发出来，人因为有了智能机器将会变得越来越聪明。”

“有机生命和无机生命的并存、共融，一定会为我们人类社会创造一个美好的明天，也会为我们带来充满着挑战的明天。”郑南宁说。

“每一个挑战都将使我们进步。我们会有各种方法来战胜这些挑战。”郭毅可认为，在挑战中持续进步，是人类发展几千年以来的规律，人工智能也不例外。“只是这一次挑战会更大一些。我们还要做更大的努力，花更大的精力去应对。”

策划：赵竹青、刘云、王捷、翟巧红、郭颖

文案：赵竹青

录制：王震、魏青成

剪辑：魏青成

手绘：盖括、安然

动效：王奕博

往期推荐：

少年中国问 | 天上有“天宫”，海底能建“龙宫”吗？

少年中国问 | “中国天眼”FAST能帮我们找到外星人吗？

少年中国问丨接种疫苗能不能不打针？

少年中国问丨如果重返太空，杨利伟最想做什么？

(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
少年中国问丨人工智能未来会超越人类智能吗？
　　少年智，则国智；少年强，则国强。为进一步弘扬新时代科学家精神，鼓励青少年崇尚科学、求真创新，人民网特别推出《少年中国问》融媒体栏目，以少年之问，寻智慧之钥，铸家国之器，启未来之门。…
旅客出行更便捷、服务体验更舒心 我国民用机场服务质量持续提升
　　人民网北京5月12日电 （记者乔雪峰）建设好交通强国民航新篇章，持续提升机场服务质量是实现行业高质量发展的必由之路，也是建设平安、绿色、智慧、人文机场，实现民航优质服务助力行业恢复发展的重要举措。 今年“五一”小长假期间（4月29日至5月3日），首都机场整体运行平稳，共执行航班5305架次，运送旅客75.79万人次，分别较去年同期增长440%和1929%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部