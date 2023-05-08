北京四环路的上的月季花隔离带

人民网北京5月8日电（记者 王天乐）五月的北京，月季花进入了盛花期。在北京的环路以及主要联络线的道路隔离带上，绚丽的月季花带串起了一条条月季“项链”，五彩斑斓，点缀着整个京城。