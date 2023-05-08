人民网北京5月8日电 （记者孙博洋）记者从中国防伪行业协会了解到，在第七个“中国品牌日”来临之际，中国防伪行业协会发布了2023年度“防伪溯源 传递信任 保护品牌 十大优秀案例”。

随着市场经济的发展，品牌越来越重要，同时，一些不法分子为了追求利益也滋生出假冒侵权行为。采取防伪、防伪溯源措施，同假冒侵权行为作斗争，催生出防伪、防伪溯源技术的应用和发展。近些年来，各种新的防伪技术不断涌现，部分防伪技术已经达到国际先进水平，并广泛应用于产品防伪、票证防伪等领域，推动了防伪行业的持续、健康发展。

据中国防伪行业协会相关负责人介绍，目前，我国防伪企业有1200余家，每年的总产值超过1500亿元，每年生产防伪标识3600多亿枚，广泛应用于烟酒、食盐、农产品、食品、医药用品、农资、婴幼儿用品、化妆品、皮革制品、服装、电子电器、汽车零配件、建材家居等众多行业，涉及几十万个品牌和企业。每个企业各具特色的防伪标识、“一物一码”、且难以复制，较好规范了基本的产品竞争秩序。

业内人士认为，当前，产品防伪已经成为维护市场公平竞争秩序的重要手段，在保护品牌和知识产权、保护企业权益、维护消费者权益、建设社会信用体系等方面发挥着独特的、不可替代的作用。

据介绍，此次发布的“防伪溯源保护品牌十大优秀案例”，包括应用在食盐方面的食盐防伪标志、建立全国食盐追溯平台加强了食盐行业和市场管理；应用在知名品牌白酒上的“特殊局部易碎膜材料、缩微加扭索底纹”技术，“孔粒防伪+智能随机特征识别溯源防伪”技术，“结构三维码”原创性专利技术，利用“裸眼3D视觉防伪云膜基材”标签+“RFID箱标”防伪技术，以及为酒类网购平台研发的“双码可溯源、防揭起的防伪标签”保障了酒企和消费者的权益；帮助卫浴产品企业研发防伪溯源系统和“量子云码+涂层随机验证”防伪标签，精准打击假货；通过“物理+技术+运营”三位一体的图书防伪溯源体系为出版机构每一本图书赋予唯一的身份ID，打击假冒图书；采用区块链、二维码、缩微图文、揭起留底等多重防伪技术为地区特色茶叶品牌提供保护；基于“一物一码”技术为保健品企业多品类商品加贴刮开式防伪标签，搭建成熟的数字化防伪防窜平台，实现全球原料可追溯，生产过程全透明，打造让消费者放心的高品质产品。

(责编：王连香、吕骞)

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