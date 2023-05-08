人民网北京5月8日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，依据《个人信息保护法》《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，持续开展APP侵害用户权益专项整治行动。近期，工业和信息化部组织第三方检测机构对群众关注的实用工具、休闲娱乐及短视频等移动互联网应用程序（APP）及第三方软件开发工具包（SDK）进行检查。发现56款APP（SDK）存在侵害用户权益行为，其中“羊了个羊”等多款游戏APP在列。

工业和信息化部强调，上述APP及SDK应按有关规定进行整改，整改落实不到位的，将依法依规组织开展相关处置工作。

图片来源：工业和信息化部官网

(责编：申佳平、吕骞)

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