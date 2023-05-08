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“华龙一号”全球首堆示范工程通过竣工验收

2023年05月08日09:59 | 来源：人民网
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人民网北京5月8日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，日前，我国自主三代核电技术“华龙一号”全球首堆示范工程——福清核电5、6号机组正式通过竣工验收。

“华龙一号”全球首堆示范工程通过竣工验收。受访者供图

据了解，工程项目竣工验收是工程建设全过程的最后一道工序，是全面评估工程建设成果、检查工程建设是否符合设计要求和工程质量的最后一关。

验收组一致认为,“华龙一号”全球首堆示范工程全面建成，工程各项指标满足设计要求，为我国形成了一套完整的、自主的三代核电型号标准体系，提升了我国核电的全球竞争力，对优化我国能源结构、推动绿色低碳发展具有重要作用，也为“华龙一号”后续批量化建设项目提供良好借鉴。

据中核集团相关负责人介绍，“华龙一号”是我国在30余年核电科研、设计、制造、建设和运行经验的基础上，研发的具有完全自主知识产权的三代压水堆核电创新成果，技术指标达到国际先进水平。2015年，“华龙一号”全球首堆示范工程在福建福清开工建设。2022年，“华龙一号”全球首堆示范工程全面建成。自投运以来，福清核电5、6号机组完整经历了首个燃料循环的考验。

截至目前，“华龙一号”全球首堆示范工程两台机组年发电量200亿度，相当于每年减少标准煤消耗624万吨、减少二氧化碳排放1632万吨，植树造林1.4亿棵，经济社会和环保效应明显。

(责编：王连香、吕骞)
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