人民网北京5月8日电 （欧阳易佳）据水利部消息，5月5日以来，我国江南大部、华南北部、西南东北部等地出现强降雨，累积最大点雨量江西抚州三源406毫米、福建南平邵武313毫米。受强降雨影响，江西、福建等地21条河流发生超警以上洪水，其中3条河流超保，2条中小河流发生有实测记录以来最大洪水。

我国3月24日入汛以来，江河汛情总体平稳，南方部分地区发生暴雨洪水，降水量总体略偏多。全国面平均降水量70毫米，较常年同期偏多6%，其中西北东部、华北大部、黄淮、江淮北部及湖北东北部等地偏多五成至两倍。部分中小河流超警。局地强降雨造成江西、湖南、福建、浙江、广东、广西等6省（自治区）50条河流发生超警以上洪水，较近三年同期偏多八成。

针对近期南方地区的暴雨洪水，水利部密切监视雨水情变化，加强监测预报预警，滚动会商研判，以“一省一单”形式向预报降雨较大的浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、四川等地发出通知部署做好中小河流洪水和山洪灾害防御、水库安全度汛、堤防巡查防守等工作。

(责编：王连香、吕骞)

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