人民网北京5月8日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日发布的统计数据显示，截至2023年4月末，我国外汇储备规模为32048亿美元，较3月末上升209亿美元，升幅为0.66%。

国家外汇管理局表示，2023年4月，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模上升。

“2023年4月，货币方面，美元汇率指数下跌0.8%至101.7，非美元货币总体升值。资产方面，以美元标价的已对冲全球债券指数上涨0.5%；标普500股票指数1.5%。”民生银行首席经济学家温彬认为，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，外汇储备规模上升。

中国外汇投资研究院副院长赵庆明表示，4月外汇储备增加209亿美元，主要贡献是汇率折算，美元指数4月下跌，欧元、英镑等兑美元汇率上涨，外汇储备里面的资产折算成美元会有账面上的盈余。同时，4月债券价格整体上涨，外汇储备持有的资产类型主要是债券，账面上也会出现盈余。外汇储备中每月都有投资产品到期，也会产生收益。

谈及我国外汇储备未来发展趋势，温彬表示，当前外部环境不稳定不确定因素增多，我国着力推动高质量发展，在对外贸易方面，采取多项措施优化外贸发展环境和贸易方式，稳定外贸企业和重点产品贸易，对外贸易呈现韧性。同时，随着我国经济内生动力不断增强，国际投资者持续看好中国市场发展潜力和前景，跨境资金流动总体均衡，都有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。

“我国着力推动高质量发展，经济发展呈现回升向好态势，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。”国家外汇管理局相关负责人表示。

(责编：王连香、吕骞)

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