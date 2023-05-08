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气象专家解读本轮强降雨过程：此次过程基本接近尾声

2023年05月08日08:14 | 来源：人民网
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人民网北京5月8日电 （记者杨虞波罗）5月2日以来，我国南方多地出现强降雨及强对流天气过程。中央气象台持续发布暴雨、强对流预警，中国气象局联合水利部、自然资源部发布山洪和地质灾害预警。

5月7日，中央气象台首席预报员孙军表示，此轮降雨覆盖范围广、强度强，时间早。“此次降雨过程，从24小时的降雨量来看，一些站点突破了5月的降雨历史极值，个别站点突破了整个历史极值。”孙军说。

据孙军介绍，这次降雨过程有三个特点：第一是强降雨覆盖范围广，从黄淮南部一直到华南都出现了暴雨到大暴雨，局部地区甚至出现了特大暴雨；第二个特点是降雨强度强，黄淮南部、江淮以及江南华南北部都出现了大暴雨，个别监测站点出现了特大暴雨；第三是强降雨开始的时间比较早，往年长江中下游一带出现这种比较强的降雨一般要到六七月份，今年在5月上旬就出现了这么强的降雨过程，与常年相比明显偏早。

预计未来三天降雨的总体情况如何？孙军表示，截至5月7日，此次降雨过程基本接近尾声，7日在广西、广东还有海南这些沿海地区还会有一些暴雨，局地还会出现大暴雨，8日降雨进一步减弱，只在华南沿海的一些地方局地还会出现一些大到暴雨。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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