人民网北京5月7日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，5月2日以来，我国华中、华东地区出现强降雨及强对流天气过程。河南中部、安徽北部、江苏中部、江西中部、湖南中部、重庆北部、福建北部和南部等地部分地区累计降雨量达100至150毫米，江西抚州、吉安、宜春以及福建南平累计降雨量达300至460毫米。

中央气象台预计，今天雨带将继续南压，较强降雨区转移至华南，部分地区将出现大到暴雨，同时还需警惕强对流天气可能带来的不利影响。明天，华南的降水就将明显减弱。另外，预计7日至10日，新疆、青海、西藏、西北地区东部多降水天气，以小到中雨为主。高海拔山区有中到大雪，局地暴雪。受阴雨天气和弱冷空气影响，上述地区气温将持续偏低。

中央气象台继续发布暴雨蓝色预警：预计，5月7日14时至8日14时，广东南部、海南岛北部、台湾岛大部等地部分地区有大到暴雨，其中，广东南部沿海等地局部地区有大暴雨（100至120毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20至40毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

中央气象台继续发布强对流天气蓝色预警：预计5月7日14时至8日14时，云南东南部、广西东南部、广东南部、海南岛东北部、台湾岛中北部等地的部分地区将有8至10级雷暴大风或冰雹天气；福建东南部、云南东南部、广西东南部、广东南部、海南岛大部、台湾岛中西部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量20至40毫米，局地可达60毫米以上。预计，强对流的主要影响时段为今天下午。

中国气象局提醒，广西、广东、海南及福建等地，需注意防范强降雨可能引发的城市内涝、山洪、地质灾害等。同时警惕短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气带来的危害。

(责编：王连香、高雷)

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