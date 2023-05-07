人民网北京5月7日电 （记者孙博洋）6日，市场监管总局就制止餐饮浪费专项行动相关情况召开了新闻发布会。会上市场监管总局相关负责人表示，经过强化指导培训和严格监督执法，企业责任意识明显增强，餐饮浪费势头得到初步遏制。

打出“组合拳” 四方面举措制止餐饮浪费

市场监管总局食品安全总监王铁汉表示，餐饮浪费现象，既有物质生活日渐丰富而忽视了粮食节约的因素，还有监测评估体系不够完善、违法行为处置不易到位、宣传引导不够深入等原因。针对当前突出问题，今年3月，总局在全国范围内部署开展了为期3个月的制止餐饮浪费专项行动，立标准、建制度，强监管、严执法，广宣传、重引导，分门别类制定措施，打出一套制止餐饮浪费“组合拳”。

王铁汉介绍，专项行动开展以来，主要做了以下四个方面的工作：

一是围绕落实部门监管责任，加大执法力度，形成有力震慑。将制止餐饮浪费纳入市场监管执法的重要内容，要求各级市场监管部门严格执行《反食品浪费法》，细化措施，落实责任，聚焦餐饮外卖和婚宴、自助餐、单位食堂等重点领域加大检查频次和力度，重点检查是否依法主动开展消费提示，是否存在诱导、误导超量点餐造成明显浪费，是否设置不合理的送餐门槛等，督促外卖平台、餐饮服务经营者开展自查自纠，从严从速查处违法行为，集中曝光典型案例。

二是围绕落实平台主体责任，加强行政指导，防范点餐浪费。研究制定《关于发挥网络餐饮平台引领带动作用 防止外卖食品浪费的指导意见》，建立健全外卖餐品描述、点餐消费提示、消费教育引导、优化商家管理服务等制度机制。组织召开餐饮外卖平台防范点餐浪费行政指导会，对存在诱导过度消费行为的进行约谈，提出明确整改要求。督促头部平台发挥示范引领作用，以显著方式提示消费者按需点餐、理性消费，加强对餐饮服务经营者的引导。研究起草《互联网平台收费行为指南》，规范平台收费行为。

三是围绕落实商户主体责任，紧盯突出问题，严格管理要求。督促餐饮服务经营者全面落实反浪费制度措施，自觉将厉行节约、反对浪费纳入生产经营全过程。倡导合理调整菜品份量、规格，推出“小份菜”、半份菜”；优化反浪费提醒提示；向消费者主动提供打包服务，倡导使用可降解打包、外卖餐盒餐具。推动制定《餐饮业反食品浪费管理通则》等国家标准。强化标准宣贯，进一步将“光盘行动”理念和要求体现到餐饮服务各环节、各业态。

四是围绕落实社会组织责任，加强宣传引导，形成共治氛围。开展系列宣传报道活动，协调中央媒体加大宣传力度，推出一批有影响力的宣传报道，形成主流媒体宣传声势；组织召开新闻发布会，主动发布权威信息，持续释放正面信号，及时发布阶段性成果；开展反食品浪费知识进大学校园活动，加强青少年的食育教育，通过“小手拉大手”，推动制止餐饮浪费理念进入校园、深入家庭、融入社会；通过公益广告、图解和短视频等群众喜闻乐见的方式，引导公众形成科学、理性、文明消费习惯。

专项行动效果显现 餐饮浪费势头得到初步遏制

市场监管总局食品协调司司长柳军表示，制止餐饮浪费是今年总局抓的一项重点工作。专项行动开展以来，各地市场监管部门闻令而动、迅速跟进，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团市场监管部门均成立由“一把手”担任组长的专项行动领导小组，制定实施方案，逐级组建工作专班，层层动员部署，形成了全国“上下一盘棋”的工作格局，推动制止餐饮浪费专项行动不断走深走实。

他表示，经过全系统不懈努力，取得了较为明显的阶段性成果，主要体现在四个方面：

一是强化指导培训，企业责任意识明显增强。各地市场监管部门组织培训餐饮从业人员271.2万名，发放培训材料302.9万份；推动全国147.1万家餐饮单位将制止餐饮浪费纳入“日管控、周排查、月调度”制度并定期开展自查。

二是严格监督执法，餐饮浪费势头得到初步遏制。截至目前，全国市场监管部门督促250.1万家餐饮单位开展自查自纠，检查200.8万家，整改餐饮浪费问题2.7万余个；办理行政处罚案件8986件，公布典型案例1791件。

三是出台法规标准，行业规范水平进一步提升。各地市场监管部门指导相关行业协会自觉开展反食品浪费活动，28个省级行业协会发出制止餐饮浪费倡议书；指导河北、山西、内蒙古、浙江、江苏、甘肃等地制修订餐饮浪费相关地方标准共61项；相关行业协会依法制定制止餐饮浪费团体标准20余项。截至目前，全国共组织制止餐饮浪费相关标准宣传活动6700余场，累计约43万人参加培训。

四是加强宣传引导，厉行节约氛围日益浓厚。截至4月底，各地共开展公益广告征集、绘画竞赛、有奖答题等宣传活动1.4万场，发布传播海报、图解、视频等各类宣传产品330万次。

制定标准精准施策 为制止餐饮浪费提供保障

据了解，市场监管总局启动制止餐饮浪费专项行动以来，标准技术司充分发挥国家标准在厉行节约、反对浪费中的引领和规范作用，围绕“定标准、学标准、用标准”开展了一系列工作，为《反食品浪费法》实施提供有力支撑。

据市场监管总局标准技术司司长刘洪生介绍，在“定标准”方面，总局会同商务部、文化和旅游部落实《关于以标准化促进餐饮节约反对餐饮浪费的意见》，截至目前，已发布《饭店业信用等级评价规范》等8项国家标准，正在研制《餐饮业反食品浪费管理通则》等4项国家标准，拟立项6项国家标准，此外还将制止餐饮浪费的要求纳入到旅游民宿、旅游度假区等其他标准中。我国制止餐饮浪费国家标准体系已经基本建立。

在“学标准”方面，市场监管总局印发了《关于进一步做好制止餐饮浪费相关标准化工作的通知》，发动各省级局、相关行业协会开展形式多样的贯标活动。近两个月以来，已有5.5万家企业、超过13万人参加了国标宣贯培训。

在“用标准”方面，市场监管总局向1000余个国家级服务业标准化试点单位发出倡导，鼓励其担当反食品浪费表率，并在“中国标准化”公众号上开辟专栏，定期推送试点单位的典型做法。

刘洪生表示，下一步，市场监管总局将会同商务部、文化和旅游部、国家机关事务管理局等部门，持续落实《关于以标准化促进餐饮节约反对餐饮浪费的意见》，加快研制绿色外卖、旅游自助餐、机关食堂反浪费指南等国家标准，不断健全节约型餐饮标准体系。

针对我国地域辽阔，各地风俗习惯存在差异，餐饮浪费表现也各有不同的问题，市场监管部门也采取因地制宜精准施策的方式，推动地方和学协会以团体标准和地方标准的形式，与国家标准形成“组合拳”，共同助力餐饮节约、反对浪费。

比如“坝坝席”是川渝农村地区特有的传统民俗盛宴，为彰显主人的热情好客，往往大操大办、铺张攀比。

对此，市场监管总局标准创新司司长肖寒介绍到，四川省广安市、华蓥市和重庆市合川区三地餐饮行业协会针对这一现象，联合发布《农村集体聚餐节约行为规范》团体标准，从制止餐饮浪费的角度对农村集体聚餐制定了技术指标，涵盖群体聚餐中的席前准备、菜单设计、采购贮存、加工制作、席间服务全流程，并明确了餐厨废弃物管理、行业及群众自律行为规范。根据标准前期实施情况估算，三地预计每年在农村集体聚餐中将减少餐饮浪费约26%，其中粮食节约8%，肉类节约14%，蔬果类节约4%。

又如浙江省发布并实施《机关事业单位食堂餐饮节约管理规范》地方标准。浙江省机关事务管理局餐务管理中心按照该标准要求，持续强化菜单设计、采购验收、运输储存、粗加工、烹调、售餐、用餐、回收等环节的控制要求，从采购员到就餐者，全方位、全流程加强对机关食堂供餐环节的精细化管理。

据肖寒介绍，以浙江省行政中心为例，经实施评估：食堂泔水垃圾减少2/3、粗加工废弃物减少1/3，日均粮食节约1/5，日均蔬菜节约了1/3，全年回收食材边角料达5万余斤。

肖寒表示，市场监管总局将继续加强对相关团体标准和地方标准研制和实施工作的指导，推广地方制止餐饮浪费标准化典型做法，充分发挥标准制度型的长效机制，促进餐饮行业不断加强自律。

(责编：王连香、高雷)

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