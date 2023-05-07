人民网北京5月7日电 （记者孙博洋）6日，市场监管总局就制止餐饮浪费专项行动相关情况召开了新闻发布会。会上，市场监管总局网监司司长庞锦表示，市场监管总局将进一步发挥平台示范引领作用，努力推动形成厉行节约、反对浪费的良好风尚，促进网络餐饮行业规范健康发展。

随着我国网络餐饮市场规模不断扩大，外卖用户规模快速增长。据统计，截至2022年12月，外卖用户已达5.2亿。网络餐饮平台一头链接千千万万的商家，一头链接亿万消费者，成为制止餐饮浪费的重要环节。

庞锦表示，一段时间来，市场监管总局充分发挥网络餐饮平台示范引领作用，推动建立健全防范外卖食品浪费长效机制，具体做了以下四个方面工作：

一是加强调查研究，充分听取平台意见诉求。市场监管总局先后4次召开网络餐饮平台防范外卖食品浪费座谈会，了解网络餐饮行业情况，听取美团、饿了么等网络餐饮平台意见建议，研究防范外卖食品浪费的对策。

二是加强行政指导，落实平台主体责任。《反食品浪费法》明确了网络餐饮平台反食品浪费的法定义务。市场监管总局专门召开网络餐饮平台防范外卖食品浪费行政指导会，要求平台认真落实法律法规规定，进一步压实平台主体责任。

三是制定指导意见，完善长效机制。在充分调研和广泛征求意见的基础上，会同商务部研究起草《关于发挥网络餐饮平台引领带动作用 有效防范外卖食品浪费的指导意见》，从优化餐品供给结构、优化餐品信息展示、强化全流程消费提醒、优化平台规则协议等方面提出10项举措，推动建立防范外卖食品浪费的长效机制。

四是发挥平台示范引领作用，取得积极成效。市场监管总局指导网络餐饮平台在点餐、提交订单、完成订单等环节全流程设置适量点餐提醒，进一步加强对消费者的引导。积极优化餐品供给结构，设置“小份菜”专区大力推广小份饭菜。建立健全正向激励机制，为参与“小份菜”“小份饭”供应的商户提供流量支持，对消费者下单购买“小份菜”“小份饭”等绿色消费行为给予鼓励性补贴。截至目前，美团、饿了么共销售“小份菜”11.99亿份。

庞锦表示，下一步，市场监管总局将进一步发挥平台示范引领作用，努力推动形成厉行节约、反对浪费的良好风尚，促进网络餐饮行业规范健康发展。

(责编：王连香、高雷)

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