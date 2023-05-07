人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

市场监管总局：发挥平台示范引领作用 促进网络餐饮行业规范健康发展

2023年05月07日10:50 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月7日电 （记者孙博洋）6日，市场监管总局就制止餐饮浪费专项行动相关情况召开了新闻发布会。会上，市场监管总局网监司司长庞锦表示，市场监管总局将进一步发挥平台示范引领作用，努力推动形成厉行节约、反对浪费的良好风尚，促进网络餐饮行业规范健康发展。

随着我国网络餐饮市场规模不断扩大，外卖用户规模快速增长。据统计，截至2022年12月，外卖用户已达5.2亿。网络餐饮平台一头链接千千万万的商家，一头链接亿万消费者，成为制止餐饮浪费的重要环节。

庞锦表示，一段时间来，市场监管总局充分发挥网络餐饮平台示范引领作用，推动建立健全防范外卖食品浪费长效机制，具体做了以下四个方面工作：

一是加强调查研究，充分听取平台意见诉求。市场监管总局先后4次召开网络餐饮平台防范外卖食品浪费座谈会，了解网络餐饮行业情况，听取美团、饿了么等网络餐饮平台意见建议，研究防范外卖食品浪费的对策。

二是加强行政指导，落实平台主体责任。《反食品浪费法》明确了网络餐饮平台反食品浪费的法定义务。市场监管总局专门召开网络餐饮平台防范外卖食品浪费行政指导会，要求平台认真落实法律法规规定，进一步压实平台主体责任。

三是制定指导意见，完善长效机制。在充分调研和广泛征求意见的基础上，会同商务部研究起草《关于发挥网络餐饮平台引领带动作用 有效防范外卖食品浪费的指导意见》，从优化餐品供给结构、优化餐品信息展示、强化全流程消费提醒、优化平台规则协议等方面提出10项举措，推动建立防范外卖食品浪费的长效机制。

四是发挥平台示范引领作用，取得积极成效。市场监管总局指导网络餐饮平台在点餐、提交订单、完成订单等环节全流程设置适量点餐提醒，进一步加强对消费者的引导。积极优化餐品供给结构，设置“小份菜”专区大力推广小份饭菜。建立健全正向激励机制，为参与“小份菜”“小份饭”供应的商户提供流量支持，对消费者下单购买“小份菜”“小份饭”等绿色消费行为给予鼓励性补贴。截至目前，美团、饿了么共销售“小份菜”11.99亿份。

庞锦表示，下一步，市场监管总局将进一步发挥平台示范引领作用，努力推动形成厉行节约、反对浪费的良好风尚，促进网络餐饮行业规范健康发展。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局：发挥平台示范引领作用 促进网络餐饮行业规范健康发展
　　人民网北京5月7日电 （记者孙博洋）6日，市场监管总局就制止餐饮浪费专项行动相关情况召开了新闻发布会。会上，市场监管总局网监司司长庞锦表示，市场监管总局将进一步发挥平台示范引领作用，努力推动形成厉行节约、反对浪费的良好风尚，促进网络餐饮行业规范健康发展。…
聚焦家装行业变革新方向 多方探索数字化平台新路径
　　人民网北京5月7日电 （记者许维娜）数字蓝图之上，正勾勒多彩未来。当下，一场以数字化为主导的新发展浪潮正席卷而来，在全国各地、各行各业上演。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部