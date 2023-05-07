人民网北京5月7日电 （记者许维娜）数字蓝图之上，正勾勒多彩未来。当下，一场以数字化为主导的新发展浪潮正席卷而来，在全国各地、各行各业上演。

数字化时代的到来，为行业的变革与重生提供了更多的可能性。随着618年中购物节日渐临近，多个购物平台已纷纷开启了促销活动。以家居家装行业为例，日前，居然之家数字化产业服务平台洞窝与天猫达成战略合作，双方将以在线上推出洞窝天猫同城旗舰店，在线下打造新型家居零售体验店猫窝等一系列行动，共同开启家装家居数字化平台的新探索。

“我们对数字化转型的探索之路，从来没有止步过，数字化模型已经渐具雏形。”居然之家董事长汪林朋表示，在新的行业背景下，应带领企业推进产业数字化转型，比如此次合作就是重要一步。“未来，我们的运营模式是除了有线下实体体验店外，还有线上的流量平台，有线上、线下打通的物流交付，与行业共建数字化平台模型。”

淘宝天猫家装家居总经理恩重认为，此次推出的旗舰店是一个把线上线下的本土化品牌及经销商汇聚在一个平台，通过品牌精选集合店的方式，提升整体一站式服务体验，有望服务更多消费者。

未来线上线下一体化融合是一个大趋势。有观点认为，线下体验店猫窝的推出，也将为线下品牌上行、线上品牌下行带来新机遇。

“它比传统线下店更具美学气质，比家装样板间更具想象力，它将以一城一店的风格呈现，将不同城市的文化元素与家居相融合，既有‘网红’属性，又兼顾家居场景，以全新的体验激发消费者对家场景的憧憬。”居然之家副总裁、北京洞窝数字科技有限公司总经理李杰表示。

他介绍称，猫窝有三个经营特色：一是直击工厂，提供源头好货；二是数字营销，全天不打烊；三是重新定义导购角色，以数字化工具帮助导购能力全面升级，升级后的导购将成为一个家居全场景、全链路、全品牌的顾问。

(责编：王连香、高雷)

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