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“聚焦2023年一季度经济数据”系列报道

一季度有色金属行业开局良好 固定资产投资保持两位数增幅

2023年05月07日09:29 | 来源：人民网
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人民网北京5月7日电 （记者杜燕飞）“今年一季度，有色金属行业生产开局良好，呈现出较快增长势头。”日前，中国有色金属工业协会副会长兼新闻发言人陈学森在2023年一季度有色金属工业经济运行情况发布会上表示，一季度，规上有色金属企业工业增加值比去年同期增长5.8%，比去年全年的增速加快0.6个百分点，比一季度全国规上企业工业增加值增幅快2.8个百分点。

具体来看，一季度，按新口径统计的十种常用有色金属（铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、硅、镁、钛）产量1826.3万吨，比去年同期增长9%；六种精矿金属量154.7万吨，比去年同期增长3.6%；铝产业链上中下游产品均由去年一季度负增长转为正增长。

固定资产投资方面，据陈学森介绍，一季度，我国有色金属工业固定资产投资继续保持两位数增幅，增幅比去年同期高1.2个百分点；有色金属矿山采选完成固定资产投资增幅与去年同期的增幅大体持平；有色金属冶炼加工固定资产投资增幅比去年同期增幅高1.4个百分点。

有色金属价格方面，他表示，一季度，铜价为国内外市场价格表现最好的常用金属，国内现货市场铜均价68496元/吨，环比回升4.7%，同比下跌4.3%，铝、铅、锌及工业硅、电池级碳酸锂价格环比、同比均下跌。

“在此背景下，一季度，规上有色金属工业企业实现营业收入18245.4亿元，比去年同期增长0.2%；实现利润总额542亿元，比去年同期下降45.3%；销售利润率2.97%，比去年同期回落了2.46个百分点。其中，3月份实现利润比1、2月份有所回升。”陈学森说。

以中国铝业为例，一季度，面对电解铝和氧化铝价格降低、原材料成本升高的压力，公司加大科技创新，调整产业布局，增加研发投入，提升产能水平，实现营业收入662.79亿元，净利润29.01亿元，保持了稳定的生产态势。

谈及二季度有色金属产业运行走势，陈学森认为，一季度，我国经济生产和需求明显改善，市场信心和预期显著好转。二季度，我国消费将延续较好恢复势头，房地产投资有望逐步企稳，出口增速有望筑底修复。总体看，预计二季度有色金属工业生产、投资依然保持较快的增长势头，主要有色金属价格、规上有色金属企业效益降幅将会收窄。

(责编：王连香、高雷)
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