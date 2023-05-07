人民网北京5月7日电 （记者杜燕飞）中国电力联合会（以下简称中电联）日前发布的《2023年一季度全国电力供需形势分析预测报告》（以下简称《报告》）显示，截至3月底，全国全口径发电装机容量26.2亿千瓦。其中，非化石能源发电装机容量13.3亿千瓦，同比增长15.9%，占总装机容量比重为50.5%，首次超过总装机容量的一半，同比提高3个百分点。

《报告》显示，一季度，全国电力系统安全稳定运行，电力供需总体平衡，有力保障了经济社会发展和人民美好生活用电需要。

从电力消费需求看，一季度，全国全社会用电量2.12万亿千瓦时，同比增长3.6%，比上年四季度增速提高1.1个百分点，电力消费增速稳中有升。一季度第一、二、三产业合计用电量1.78万亿千瓦时，同比增长4.2%。

从电力生产供应看，一季度，全国新增发电装机容量5900万千瓦，其中新增并网太阳能发电装机容量3366万千瓦。截至2023年3月底，全国全口径发电装机容量26.2亿千瓦，同比增长9.1%。

从全国电力供需看，一季度，全国电力系统安全稳定运行，电力供需总体平衡。受来水持续偏枯、电煤供应紧张、取暖负荷增长等因素叠加影响，贵州、云南等少数省份电力供需形势紧张，通过加强省间余缺互济、实施负荷侧管理等措施，保障电力供应平稳有序，守牢了民生用电安全底线。

“电力供应和需求多方面因素交织叠加，给电力供需形势带来不确定性。正常气候情况下，预计2023年全年全社会用电量9.15万亿千瓦时，比2022年增长6%左右。”《报告》指出，预计2023年全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。其中，二季度南方区域电力供需形势偏紧。迎峰度夏期间，华东、华中、南方区域电力供需形势偏紧，华北、东北、西北区域电力供需基本平衡。

为确保迎峰度夏期间电力安全稳定供应，保障大电网安全和民生用电底线，《报告》建议，电力行业要全力保障迎峰度夏期间电力燃料安全稳定供应；加快重点电源电网工程建设，提升电力系统调节支撑能力；充分发挥市场机制在电力安全保供中的重要作用。

“要保持煤炭稳定供应平衡市场供需，加强电煤中长期合同签约履约，进一步发挥中长期合同压舱石作用，加大对电煤市场价格的监管。”《报告》明确，加快推进新增电源项目建设，挖掘现有发电机组潜力；加快度夏前网架补强以及新建电厂的并网工程；加强电力负荷管理挖掘需求侧资源。完善跨省跨区电力交易机制，充分发挥大电网平台作用，健全完善市场化电价形成机制，加强电力中长期交易监管。

(责编：王连香、高雷)

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