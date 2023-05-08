人民网北京5月8日电 （记者王连香）记者从中国铁路微信公众号获悉，根据中华人民共和国出入境管理局公布的《关于延长港澳居民来往内地通行证有效期的公告》，自5月8日起延长港澳居民来往内地通行证的有效期。对证件有效期限截止日期为2020年1月1日至2023年12月30日的回乡证，有效期限延长至2023年12月31日。

5月8日起，旅客持符合上述公告规定的到期港澳居民来往内地通行证原件，在有效期延长时间范围内可正常在12306网、铁路车站窗口办理购票，以及检票进站乘车等业务。

图片来源：中国铁路微信公众号

(责编：王连香、吕骞)

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