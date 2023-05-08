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乘势而上，推动高质量发展

——写在经济社会全面恢复常态化运行之际

本报记者  申少铁  丁怡婷  韩  鑫
2023年05月08日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为山东港口青岛港前湾集装箱码头。
　　韩加君摄

　　疫情防控平稳转段后的首个“五一”假期，“流动的中国”生机勃发——

　　人潮涌动。全国铁路、公路、水路、民航日均发送旅客约5400万人次，比去年同期日均增长162.4%。

　　旅游升温。国内旅游出游2.74亿人次，同比增长超70%；实现旅游收入逾1480亿元，恢复至2019年同期的100.66%。

　　市场回暖。全国共揽收快递包裹近15亿件，日均揽收量比去年同期增长11.64%，汽车和家电销售额同比分别增长20.9%、13.9%。

　　4月28日召开的中央政治局会议认为，今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门更好统筹国内国际两个大局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，我国疫情防控取得重大决定性胜利，经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策靠前协同发力，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力得到缓解，经济增长好于预期，市场需求逐步恢复，经济发展呈现回升向好态势，经济运行实现良好开局。

　　积极因素累积增多，经济发展呈现回升向好态势

　　熔炼、压铸、机加工、涂装……秦皇岛中信戴卡铝车轮六号工厂内，生产线正满负荷运转，一个个汽车轮毂成品接连下线。

　　“公司不断优化客户结构，扩大市场规模，一季度销售收入同比增长12%。”中信戴卡总经理朱志华介绍，今年公司积极发力全球化，设在墨西哥、摩洛哥的工厂陆续投产，“预计铝车轮年产能将从8000万只扩大到8500万只，可满足旺盛的海内外市场需求。”

　　疫情防控较快平稳转段，生产生活秩序加快恢复，生产需求企稳回升，就业物价总体平稳，经营主体预期明显好转，积极因素累积增多……今年以来，熟悉的景象翩然回归，中国经济暖意更浓。

　　——重大项目有力推进。

　　4月28日上午9时37分，随着最后一颗销钉打入，深中通道关键控制性工程之一的伶仃洋大桥成功合龙，向明年建成通车发起冲刺。

　　5月初，历时一年半，投资超20亿元的联想集团南方智能制造基地在深圳科学城落成，可年产1600万台、近10万种配置、产值超500亿元的智能产品。

　　平陆运河建设紧锣密鼓、贵南高铁实现全线接触网送电、中国移动新增超10万个5G基站……今年一季度，全国固定资产投资同比增长5.1%，其中，基础设施投资增长8.8%，制造业投资增长7%，为稳增长发挥了关键作用。

　　——市场活力持续复苏。

　　热门景区熙熙攘攘。浙江安吉，围炉煮茶、户外露营、研学农庄等全新文旅体验，引得游客纷纷打卡；北京延庆，八达岭长城景区常态化开放夜游长城，迎接客流高峰……数据显示，“五一”假期，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长18.9%。

　　电影院线人气满满。4月30日上午10时，山东济南万达影城检票口排起长龙，万达影城世茂店经理高超说：“好片扎堆，首日便卖出3000多张票。”据统计，今年“五一档”电影票房超15亿元，观影人次突破3700万，成为继2019年、2021年后中国影史票房第三高的“五一档”。

　　随着相关举措加力提效，市场活力和居民消费意愿进一步提升，促进消费持续回暖。一季度，社会消费品零售总额同比增长5.8%，餐饮收入同比增长13.9%。

　　——外贸进出口稳中提质。

　　前不久，上海外高桥港区海通码头，随着滚装船“光芒精英号”靠港，1100多辆国产新能源汽车有序驶入，整装待发前往东南亚市场。一季度，上海口岸出口电动载人汽车16.7万辆，同比增长30.3%。

　　今年以来，我国外贸进出口实现平稳开局。一季度，货物贸易进出口总值9.89万亿元，同比增长4.8%，其中电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等绿色低碳产品合计出口2646.9亿元，同比增长66.9%。

　　中国经济运行好转，呈现在一幅幅生产生活图景里，也蕴藏在一条条亮眼的数据曲线中。

　　物流加速，需求逐步转暖。货拉拉平台数据显示，开年以来，平台货运完单量保持高速增长，其中2月、3月、4月增幅分别达到112%、50%、61%。

　　转型加快，供给稳步提升。目前，工业互联网网络、平台、安全三大功能体系建成，核心产业规模突破1.2万亿元，较上年增长了15.5%。

　　市场向好，预期持续改善。一季度，中国中小企业发展指数为89.3，比去年四季度大幅上升1.3点，升幅为2020年四季度以来最高；4月，企业生产经营活动预期指数为54.7%，继续处于较高水平，企业延续恢复发展，市场发展信心稳定。

　　高效统筹疫情防控和经济社会发展，各行各业逐步恢复常态化运行

　　“五一”假期，机场车站人潮涌动，商场景区人声鼎沸，全国疫情防控形势总体平稳。全国发热门诊监测数据显示，近期全国疫情总体处于低水平的波动状态，特别是4月上旬，疫情降至2022年12月以来的最低水平。

　　将新冠病毒感染依法从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，将工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，保障好群众的就医用药，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的防控。4个月以来，全国疫情逐渐走向平稳，没有出现大规模疫情，社会各行各业逐步恢复常态化运行。

　　大战大考炼真金。回望3年多抗疫防疫历程，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，走出一条精准高效统筹疫情防控和经济社会发展的正确道路，充分显示了中国特色社会主义制度非凡的组织动员能力、统筹协调能力、贯彻执行能力。

　　——3年多来，面对持续变异的新冠病毒，我们一直坚持因时因势动态优化调整防控措施，以防控战略的稳定性、防控措施的灵活性与病毒对决，始终把握疫情防控的战略主动。

　　2020年初，疫情突袭湖北和武汉。考虑当时的病例大部分有肺炎表现，我国依法将新冠肺炎纳入法定乙类传染病，并采取甲类传染病的预防、控制措施。在全国范围内实施史无前例的大规模公共卫生应对措施，采取最全面最严格最彻底的防控举措。经过3个月艰苦卓绝的斗争，武汉保卫战、湖北保卫战取得了决定性成果，有效遏制了疫情大面积蔓延。

　　2020年4月，我国进入常态化疫情防控阶段。面对原始株以及阿尔法、德尔塔、奥密克戎等变异株的输入，我国坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针，推进新冠疫苗接种工作，加快治疗药物和医疗资源准备，不断升级完善常态化疫情防控措施，有力有效处置了百余起聚集性疫情。

　　2022年11月，随着全人群新冠疫苗全程接种率已超过90%，平战结合的医疗卫生应急体系不断完善，居民疫情防控知识不断增加，加之奥密克戎变异株致病力减弱的科学证据越来越充分，我国接连出台“二十条”“新十条”，进一步提升疫情防控的科学性和精准性。

　　2022年12月26日，综合评估病毒变异、疫情形势和我国防控基础等因素，国家卫生健康委发布公告，自2023年1月8日起，将新型冠状病毒感染依法从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”。

　　——3年多来，面对疫情的不确定性，我们高效调集全国资源，保障群众防疫物资需求、生活物资需求和用药需求，尽最大努力保障人民生命健康。

　　2020年1月，人口超千万的武汉医疗资源缺乏、防疫物资紧缺、生活物资告急。346支国家医疗队、4.26万名医务人员、900多名公共卫生人员奔赴湖北和武汉抗疫一线。大批N95口罩、医用防护服、呼吸机运到湖北和武汉。黑龙江大米、内蒙古牛肉、新疆牛奶、山东蔬果……各地纷纷向湖北地区支援生活物资，20天内，全国累计向湖北地区运送防疫和生产生活物资116.54万吨。

　　2022年12月中旬，用药需求激增，抗疫药物保供面临诸多挑战。我国发挥集中力量办大事的制度优势，快速扩大相关药物产能。一个月内，布洛芬和对乙酰氨基酚日产量提升超4倍，抗原检测试剂日产能从6000万人份扩产到1.1亿人份，指夹式血氧仪日产量由11.5万部提升至25万部以上，有效缓解了供不应求的状况。此外，依靠产业链上下游高效协作，及时打通物流堵点卡点，全国群众的“米袋子”“菜篮子”保障稳定。

　　2022年底，面对感染人数激增，全国二级以上医院和基层医疗卫生机构发热门诊应开尽开，全国重症病床由19.8万张扩充至40.4万张。在1个多月时间内，2亿多人得到诊治，近80万重症患者得到有效救治。

　　推动经济实现质的有效提升和量的合理增长

　　“五一”假期气象万千的发展景象，彰显出中国经济的蓬勃活力和巨大潜力，映照着新时代中国高质量发展的坚实步伐。抗疫3年多来，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，因时因势优化疫情防控措施，中国经济砥砺风雨、韧性更足——

　　2020年，疫情来势汹汹，我国率先控制住疫情，率先复工复产，率先实现经济增长由负转正，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。

　　2021年，我国GDP增长8.4%，经济规模占全球比重超18%。我们如期全面建成小康社会，实现“十四五”良好开局。

　　2022年，“三重压力”持续显现，我国沉稳应对超预期因素冲击，划出一道“V”形复苏曲线，GDP增长3%，快于多数主要经济体。

　　2023年一季度，疫情防控较快平稳转段，生产生活秩序加快恢复，GDP同比增长4.5%，增速比上年四季度提高1.6个百分点，不少国际组织和投资机构纷纷调高今年中国经济增长预期。

　　中共中央政治局4月28日召开会议强调：“把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来，形成推动高质量发展的强大动力”“乘势而上，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长”。

　　当前，我国经济内生动力逐步增强，全年经济增长有望逐步回升，同时要看到，推动高质量发展仍需要克服不少困难挑战。下一步，我们还要坚定信心、抖擞精神，齐心协力加油干，努力为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

　　——强产业、扩内需，推动经济运行持续好转。

　　渤海之滨，大连科德数控生产车间里，一台台高端五轴联动数控机床正加紧调试。“一季度净利润同比增长超200%，订单已经排到明年年中。”公司总经理陈虎表示，企业将追加投资，用于高端机床核心功能部件等的研发制造。

　　青藏高原，海拔3400多米的甘孜1000千伏特高压变电站开工建设。“这是目前我国在建海拔最高的特高压变电站，工程投资额超26亿元，建成后每年可输送清洁电能约120亿千瓦时。”国网四川公司建设部主任冯翰说。

　　我国拥有全球规模最大、门类最齐全的制造业体系，全球最大最有潜力的市场。加快建设现代化产业体系，加紧实施重大工程项目，经济运行将持续好转。

　　——深改革、促开放，推动内生动力持续增强。

　　“拿地即开工！一期项目仅用20天，就拿到了用地证、工规证、施工许可证和不动产权证。”浙江浩克智能装备有限公司副总经理孙其海介绍，公司的智能电气控制系统项目建设如火如荼，达产后可实现年营业收入6亿元以上。

　　“我们将更加坚定地开拓中国市场。”乐金显示光电科技（中国）有限公司总经理李厚格说，企业扎根广州17年，平均每6年就会进行一次显示生产相关的战略投资。

　　全面深化改革、扩大高水平对外开放，推进国家治理体系和治理能力现代化，稳住外贸外资基本盘，中国经济的活力将更充沛、空间将更广阔。

　　——稳增长、促就业，推动社会预期持续改善。

　　“研发费用加计扣除优惠政策延续，坚定了企业发展信心。今年的扣除额预计达2000万元左右，我们有更多资金投入技术研发。”3月24日召开的国务院常务会议明确，将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策，作为制度性安排长期实施，这让江西郑顺环保助剂公司董事长郑立训倍感温暖。

　　山西省将“公益性零工市场县县全覆盖”纳入省政府2023年民生实事，进一步拓宽灵活就业渠道，让零工等活儿不再“站马路”，让就业服务更有温度。

　　企业是创新主体，就业是民生之本。对月销售额10万元及以下小规模纳税人免征增值税；将降低失业和工伤保险费率政策延续实施至2024年底；中央财政就业补助资金安排668亿元、增加50亿元，支持各地落实就业创业扶持政策；帮助农民工、脱贫人口等重点群体就业创业……落实落细各项惠企利民政策，社会预期将不断改善。

　　——防风险、保安全，推动风险隐患持续化解。

　　急诊、发热门诊24小时开放，前来就医的患者需做好个人防护……“五一”假期期间，首都医科大学附属北京友谊医院没有放松疫情防控这根弦，医院诊疗秩序井然。为了应对假期期间可能出现的疫情，国家卫健委要求，全国二级以上医院均设置发热门诊，做到发热门诊应开尽开、应设尽设，同时做好救治床位和设备设施的准备。各地继续抓好新冠疫情防控工作，加强了新冠相关药品、试剂、医疗设备等医疗物资的储备以及调配，保障可能的医疗救治的需求。

　　统筹做好中小银行、保险和信托机构改革化险工作，促进房地产市场平稳健康发展，加强地方政府债务管理……下好先手棋、打好主动仗，有效防范化解各类风险挑战，我们将牢牢守住新发展格局的安全底线，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

　　“中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变。”更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，更好统筹国内国际两个大局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，乘势而上、勇毅前行，我们一定能够实现新征程的良好开局。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月08日 18 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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