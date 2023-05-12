本报记者 张蕾

原标题：天舟六号不简单

5月11日在北京航天飞行控制中心拍摄的天舟六号货运飞船与空间站组合体完成交会对接的画面。新华社记者 郭中正摄

5月11日5时16分，天舟六号货运飞船成功对接于空间站天和核心舱后向端口，转入组合体飞行段。

本次任务中，天舟六号货运飞船携带了航天员生活物资，装载货物200余件，运输物资总重约5.8吨，同时搭载了多项载荷。

执行本次任务的天舟六号货运飞船具有哪些新特点？

“旗舰船”拥有3个“首发”桂冠

天舟六号货运飞船是航天科技集团五院抓总研制的第6艘货运飞船，此次任务是天舟系列货运飞船与长征七号运载火箭组成的空间站货物运输系统的第5次应用飞行。

据航天科技集团五院天舟货运飞船主管设计师董圣然介绍，相较于空间站全面建造阶段发射的天舟四号和天舟五号，天舟六号拥有3个“首发”桂冠：“一是我国载人空间站应用与发展阶段发射的首发航天器；二是我国改进型货运飞船首发船；三是天舟六号到天舟十一号组批生产的首发货运飞船。”

显然，有着多重特殊身份的天舟六号，不仅承担着空间站物资保障、在轨支持和空间科学实（试）验任务，还是2023年我国正式开启载人空间站应用与发展阶段的“旗舰船”，可谓影响重大、意义深远。

货物装载能力突破7吨

有了货运飞船，人类在太空长期驻留才成为可能。作为空间站的地面后勤补给航天器，天舟货运飞船采用型谱化方案，设计了满足不同货物运输需求的全密封货运飞船、半密封货运飞船和全开放货运飞船3种型谱。天舟六号为改进型全密封货运飞船，是世界上现役货物运输能力最大、在轨支持能力最全的货运飞船。

为满足密集发射的需求，航天科技集团五院在飞船研制过程中采用组批生产的方式，确保同一批次的货运飞船在外形和功能上相似或相近。其中，天舟三号到五号为同一批次生产研制，天舟六号到十一号则是另外一批次生产研制。

“值得一提的是，从天舟六号开始，技术团队针对后续任务需求，对货运飞船进行了系统升级，包括大幅度增强密封舱的货物运输能力等，以便给航天员提供可以支撑更长时间的物资。”董圣然强调。

进入空间站应用与发展阶段，研制团队将全密封货运飞船拓展为标准型（8个贮箱）和改进型（4个贮箱）两种状态，根据空间站补加推进剂上行需求选用。天舟六号货运飞船为改进型全密封4个贮箱状态，以天舟五号为基础，将原非密封的后锥段改为密封舱，扩大了密封舱装载空间，提高了货物上行能力；同时，取消一层贮箱，将原后锥段舱内设备调整至推进舱——如此一来，货物装载能力提高至7.4吨，首次突破7吨，上行载货比提高至0.53。

“改进型全密封货运飞船拓展了全密封货运飞船型谱，提高了密封舱货物装载能力，使货运飞船发射频次由2年4发降低至2年3发，切实提高了空间站工程的综合效益。”董圣然指出。

关键元器件100%国产化

针对载人空间站应用与发展阶段货运飞船的进口电子元器件国产化替代问题，航天科技集团五院货运飞船系统研制团队开展了大量卓有成效的工作：首先，遴选出性能指标相当且相对成熟可靠的国产元器件作为备选；其次，组织专家团队逐项论证替代方案的可行性，制定周密的试验验证计划；再次，针对每项更改的具体情况，采用整机、单板、相似鉴定等多种应用验证方法，以及成功包络线、“三比”等预测、比对方法，充分识别器件的性能差异，以最小代价获取全面应用数据；最后，涉及的产品全部采用单板、单机、分系统、系统多级测试考核验证，确保验证无死角。在董圣然看来，正是通过上述综合保证措施，才消除了大面积元器件国产化带来的技术风险，实现了关键元器件100%国产化。

据悉，为降低天舟六号货运平台的研制成本，研制团队还按照工程的总体要求和载人空间站应用与发展阶段的实际任务需求，优化平台配置，不断降本增效。

（本报北京5月11日电 本报记者 张蕾）

(责编：杨曦、陈键)

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