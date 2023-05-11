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业内聚焦中国品牌高质量发展：守住质量生命线 提升国际认可度

2023年05月11日18:59 | 来源：人民网
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人民网北京5月11日电 （记者任妍）近年来，我国品牌建设取得积极进展，对提振消费的引领作用持续增强。围绕如何进一步提升中国品牌竞争力，推动中国品牌高质量发展，日前，多位专家学者在以“中国品牌走出去”为主题的高质量发展与品牌强国调研座谈会上表示，中国品牌要守住质量生命线，进一步加速走出去的步伐，提升“中国品牌”国际市场认可度。同时，要注重讲好中国品牌故事。

“品牌是高质量发展的重要象征，是质量强国建设的内在支撑。”国家发改委国际司副司长、一级巡视员高健表示，近年来，在各地区、各部门和企业的共同努力下，中国品牌建设成效突出，“走出去”步伐不断加快，培育了一大批具有行业话语权、广泛知名度和美誉度的企业品牌，提升了全球企业和消费者对中国产品和服务的品牌认同。但与发达国家相比，我国品牌还存在知名度较小、国际竞争力较弱等问题，加快品牌建设，推动品牌高质量发展任重道远。

对此，高健提出品牌建设的三点建议：一是守住质量生命线，打造更多金字招牌和百年老店；二是拉紧文化感情线，不断增强品牌影响力和生命力；三是把握历史时间线，以品牌推动高质量发展和共赢共享。他表示，中国企业和品牌全面“大航海时代”已经到来，期待通过系列的品牌活动，助推中国企业高质量发展，助力更多中国品牌闪耀国际舞台。

工信部国际合作司副司长庾志成表示，近年来，工信部积极探索实践有中国特色的工业品牌培育道路，持续做强做优“中国制造”品牌。围绕制造强国、质量强国建设，综合运用标准引领、技术改造、项目支持、搭建平台等方式，引导企业充分发挥市场主体地位，持续开发品种、提升品质、创建品牌和改善服务，支持和鼓励企业走出去。

“支持中国品牌走出去和加快品牌强国建设是一项系统工程，需要政府有关部门、企业、媒体、商协会等各方面加强协同，形成合力。”庾志成表示，未来鼓励企业更好把握发展机遇，塑造品牌文化。大力推广“中国制造”品牌，扩大“中国制造”品牌国际影响力，提升“中国品牌”国际市场认可度。

“中国品牌要‘走出去’首先要满足中国消费者的需求。”中国消费者协会副秘书长潘海峰表示，改善消费环境，畅通经济循环，提高循环水平，必须把不断满足消费者对美好生活的向往作为出发点和落脚点，把消费者权益保护放在更加突出的位置，破解消费堵点、难点、痛点，补齐消费维权短板，让人民群众买得放心，吃得安心，用得舒心。

中国新闻社副总编辑、中国新闻网总裁俞岚表示，新的历史条件下，品牌强国的内涵更丰富，外延更广阔。建设品牌强国，是牢牢把握高质量发展这个首要任务的题中应有之义；推动中国品牌走出去，是提升国家文化软实力和中华文化影响力的重要一环；讲好中国品牌故事，也是主流媒体构建中国话语和中国叙事体系的着力方向。

(责编：王连香、吕骞)
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