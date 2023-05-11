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人民银行：4月末M2余额同比增长12.4% 人民币贷款同比多增649亿元

2023年05月11日16:21 | 来源：人民网
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人民网北京5月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2023年4月金融统计数据报告显示，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4%。4月份人民币贷款增加7188亿元，同比多增649亿元。

广义货币增长12.4%

4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4%，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。狭义货币（M1）余额66.98万亿元，同比增长5.3%，增速比上月末和上年同期均高0.2个百分点。流通中货币（M0）余额10.59万亿元，同比增长10.7%。当月净投放现金313亿元。

4月份人民币贷款增加7188亿元

4月末，本外币贷款余额231.27万亿元，同比增长10.9%。月末人民币贷款余额226.16万亿元，同比增长11.8%，增速与上月末持平，比上年同期高0.8个百分点。

4月份人民币贷款增加7188亿元，同比多增649亿元。分部门看，住户贷款减少2411亿元，其中，短期贷款减少1255亿元，中长期贷款减少1156亿元；企（事）业单位贷款增加6839亿元，其中，短期贷款减少1099亿元，中长期贷款增加6669亿元，票据融资增加1280亿元；非银行业金融机构贷款增加2134亿元。

4月末，外币贷款余额7375亿美元，同比下降20%。4月份外币贷款减少213亿美元，同比少减4亿美元。

4月份人民币存款减少4609亿元

4月末，本外币存款余额279.55万亿元，同比增长11.9%。月末人民币存款余额273.45万亿元，同比增长12.4%，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高2个百分点。

4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。

4月末，外币存款余额8819亿美元，同比下降11.6%。4月份外币存款减少296亿美元，同比少减192亿美元。

4月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.69%，质押式债券回购月加权平均利率为1.77%

4月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交168.64万亿元，日均成交8.43万亿元，日均成交同比增长30.7%。其中，同业拆借日均成交同比增长15.9%，现券日均成交同比增长26.5%，质押式回购日均成交同比增长33.1%。

4月份同业拆借加权平均利率为1.69%，比上月低0.01个百分点，比上年同期高0.07个百分点。质押式回购加权平均利率为1.77%，比上月低0.08个百分点，比上年同期高0.16个百分点。

4月份经常项下跨境人民币结算金额为10079亿元，直接投资跨境人民币结算金额为5529亿元

4月份，经常项下跨境人民币结算金额为10079亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为7787亿元、2292亿元；直接投资跨境人民币结算金额为5529亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为2028亿元、3501亿元。

(责编：罗知之、吕骞)
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