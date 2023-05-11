人民网北京5月11日电 （记者王连香）记者从中国汽车行业协会（以下简称中汽协）获悉，4月，我国汽车产销分别完成213.3万辆和215.9万辆，环比分别下降17.5%和11.9%，同比分别增长76.8%和82.7%。

1至4月，汽车产销分别完成835.5万辆和823.5万辆，同比分别增长8.6%和7.1%。

4月，新能源汽车产销分别完成64万辆和63.6万辆，同比均增长1.1倍，市场占有率达到29.5%。

1至4月，新能源汽车产销分别完成229.1万辆和222.2万辆，同比均增长42.8%，市场占有率达到27%。

4月，汽车企业出口37.6万辆，环比增长3.3%，同比增长1.7倍。分车型看，乘用车本月出口31.6万辆，环比增长3.7%，同比增长2.2倍；商用车出口6万辆，环比增长1.2%，同比增长41.6%。新能源汽车出口10万辆，环比增长28.6%，同比增长8.4倍。

1至4月，汽车企业出口137万辆，同比增长89.2%。分车型看，乘用车出口114.2万辆，同比增长1.1倍；商用车出口22.8万辆，同比增长31.5%。新能源汽车出口34.8万辆，同比增长1.7倍。

(责编：王连香、吕骞)

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