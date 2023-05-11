人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家统计局：4月份CPI同比上涨0.1% PPI同比下降3.6%

2023年05月11日09:38 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月11日电 （记者杨曦）国家统计局11日发布数据显示，2023年4月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.1%，环比下降0.1%；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降3.6%，环比下降0.5%。

核心CPI同比上涨0.7%

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，4月份，市场供应总体充足，消费需求逐步恢复，扣除食品和能源价格的核心CPI环比由上月持平转为上涨0.1%，同比上涨0.7%，涨幅与上月相同。

从环比看，CPI下降0.1%，降幅比上月收窄0.2个百分点。其中，食品价格下降1.0%，降幅比上月收窄0.4个百分点，影响CPI下降约0.19个百分点。食品中，鲜菜和鲜果大量上市，价格分别下降6.1%和0.7%；生猪产能充足，叠加消费淡季影响，猪肉价格下降3.8%，降幅比上月收窄0.4个百分点；粮食和食用油价格基本平稳。非食品价格由上月持平转为上涨0.1%，影响CPI上涨约0.04个百分点。非食品中，小长假期间出行需求增加，交通工具租赁费、飞机票、宾馆住宿和旅游价格均有上涨，涨幅在4.6%—8.1%之间；受国际原油价格波动影响，国内汽油和柴油价格均下降1.7%；商家降价促销，燃油小汽车、新能源小汽车和家用器具价格分别下降1.0%、0.9%和0.6%。

从同比看，CPI上涨0.1%，涨幅比上月回落0.6个百分点。同比涨幅回落较多，主要是上年同期对比基数较高。其中，食品价格上涨0.4%，涨幅比上月回落2.0个百分点，影响CPI上涨约0.07个百分点。食品中，禽肉类、鲜果、食用油和猪肉价格分别上涨6.7%、5.3%、4.8%和4.0%，涨幅均有回落；鲜菜价格下降13.5%，降幅扩大2.4个百分点。非食品价格上涨0.1%，涨幅回落0.2个百分点，影响CPI上涨约0.07个百分点。非食品中，服务价格上涨1.0%，涨幅扩大0.2个百分点，其中出行类服务恢复较好，飞机票、宾馆住宿、旅游和交通工具租赁费价格涨幅在7.2%—28.7%之间；工业消费品价格下降1.5%，降幅扩大0.7个百分点，主要是能源价格回落较多，其中汽油和柴油价格分别下降10.6%和11.5%，降幅分别扩大4.0和4.2个百分点。

据测算，在4月份0.1%的CPI同比涨幅中，上年价格变动的翘尾影响约为0.3个百分点，比上月回落0.4个百分点；新涨价影响约为-0.2个百分点，上月为0。

PPI同比降幅扩大

董莉娟分析，4月份，受国际大宗商品价格波动、国内外市场需求总体偏弱及上年同期对比基数较高等因素影响，PPI环比下降0.5%，同比下降3.6%。

从环比看，PPI由上月持平转为下降0.5%。其中，生产资料价格由上月持平转为下降0.6%；生活资料价格由上月持平转为下降0.3%。受国际原油价格波动影响，国内石油煤炭及其他燃料加工业价格下降2.3%，化学原料和化学制品制造业价格下降1.1%。钢材、水泥等行业供应整体充足，但需求不及预期，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降1.0%，水泥制造价格下降0.1%。煤炭产能继续释放，加之进口量仍较大，煤炭开采和洗选业价格下降4.0%。有色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.2%，其中铜冶炼价格上涨0.3%，铝冶炼价格上涨0.1%。另外，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降0.7%，汽车制造业价格下降0.2%；文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨0.9%，纺织服装服饰业价格上涨0.1%。

从同比看，PPI下降3.6%，降幅比上月扩大1.1个百分点。同比降幅扩大，主要是由于上年同期石油、黑色金属等行业对比基数走高，以及近期国内外需求偏弱。其中，生产资料价格下降4.7%，降幅扩大1.3个百分点；生活资料价格上涨0.4%，涨幅回落0.5个百分点。主要行业中，石油和天然气开采业价格下降16.3%，降幅扩大0.6个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业价格下降13.6%，降幅扩大2.6个百分点；煤炭开采和洗选业价格下降9.3%，降幅扩大6.1个百分点；有色金属冶炼和压延加工业价格下降8.6%，降幅扩大0.6个百分点。另外，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降0.7%，汽车制造业价格下降1.0%；文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨4.5%，电力热力生产和供应业价格上涨1.6%，农副食品加工业价格上涨1.1%。

据测算，在4月份3.6%的PPI同比降幅中，上年价格变动的翘尾影响约为-2.6个百分点，上月为-2.0个百分点；新涨价影响约为-1.0个百分点，上月为-0.5个百分点

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家统计局：4月份CPI同比上涨0.1% PPI同比下降3.6%
　　人民网北京5月11日电 （记者杨曦）国家统计局11日发布数据显示，2023年4月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.1%，环比下降0.1%；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降3.6%，环比下降0.5%。 核心CPI同比上涨0.7% 国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，4月份，市场供应总体充足，消费需求逐步恢复，扣除食品和能源价格的核心CPI环比由上月持平转为上涨0.1%，同比上涨0.7%，涨幅与上月相同。…
助力经济复苏发展 会展业驶入回暖“快车道”
　　人民网北京5月11日电 （记者孙博洋）“今年以来，全国各地会展迅猛恢复，呈现出一派令人欢欣鼓舞的繁忙景象，会展服务创新、业态创新和模式创新推动行业焕发出巨大生机和动能，会展服务国民经济和产业升级的价值功能得以全面彰显。”中国会展经济研究会会长、商务部国际贸易经济合作研究院副院长曲维玺在第十二届中外会展投资合作洽谈会上表示。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部