人民网北京5月11日电 （记者杨曦）国家统计局11日发布数据显示，2023年4月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.1%，环比下降0.1%；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降3.6%，环比下降0.5%。

核心CPI同比上涨0.7%

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，4月份，市场供应总体充足，消费需求逐步恢复，扣除食品和能源价格的核心CPI环比由上月持平转为上涨0.1%，同比上涨0.7%，涨幅与上月相同。

从环比看，CPI下降0.1%，降幅比上月收窄0.2个百分点。其中，食品价格下降1.0%，降幅比上月收窄0.4个百分点，影响CPI下降约0.19个百分点。食品中，鲜菜和鲜果大量上市，价格分别下降6.1%和0.7%；生猪产能充足，叠加消费淡季影响，猪肉价格下降3.8%，降幅比上月收窄0.4个百分点；粮食和食用油价格基本平稳。非食品价格由上月持平转为上涨0.1%，影响CPI上涨约0.04个百分点。非食品中，小长假期间出行需求增加，交通工具租赁费、飞机票、宾馆住宿和旅游价格均有上涨，涨幅在4.6%—8.1%之间；受国际原油价格波动影响，国内汽油和柴油价格均下降1.7%；商家降价促销，燃油小汽车、新能源小汽车和家用器具价格分别下降1.0%、0.9%和0.6%。

从同比看，CPI上涨0.1%，涨幅比上月回落0.6个百分点。同比涨幅回落较多，主要是上年同期对比基数较高。其中，食品价格上涨0.4%，涨幅比上月回落2.0个百分点，影响CPI上涨约0.07个百分点。食品中，禽肉类、鲜果、食用油和猪肉价格分别上涨6.7%、5.3%、4.8%和4.0%，涨幅均有回落；鲜菜价格下降13.5%，降幅扩大2.4个百分点。非食品价格上涨0.1%，涨幅回落0.2个百分点，影响CPI上涨约0.07个百分点。非食品中，服务价格上涨1.0%，涨幅扩大0.2个百分点，其中出行类服务恢复较好，飞机票、宾馆住宿、旅游和交通工具租赁费价格涨幅在7.2%—28.7%之间；工业消费品价格下降1.5%，降幅扩大0.7个百分点，主要是能源价格回落较多，其中汽油和柴油价格分别下降10.6%和11.5%，降幅分别扩大4.0和4.2个百分点。

据测算，在4月份0.1%的CPI同比涨幅中，上年价格变动的翘尾影响约为0.3个百分点，比上月回落0.4个百分点；新涨价影响约为-0.2个百分点，上月为0。

PPI同比降幅扩大

董莉娟分析，4月份，受国际大宗商品价格波动、国内外市场需求总体偏弱及上年同期对比基数较高等因素影响，PPI环比下降0.5%，同比下降3.6%。

从环比看，PPI由上月持平转为下降0.5%。其中，生产资料价格由上月持平转为下降0.6%；生活资料价格由上月持平转为下降0.3%。受国际原油价格波动影响，国内石油煤炭及其他燃料加工业价格下降2.3%，化学原料和化学制品制造业价格下降1.1%。钢材、水泥等行业供应整体充足，但需求不及预期，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降1.0%，水泥制造价格下降0.1%。煤炭产能继续释放，加之进口量仍较大，煤炭开采和洗选业价格下降4.0%。有色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.2%，其中铜冶炼价格上涨0.3%，铝冶炼价格上涨0.1%。另外，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降0.7%，汽车制造业价格下降0.2%；文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨0.9%，纺织服装服饰业价格上涨0.1%。

从同比看，PPI下降3.6%，降幅比上月扩大1.1个百分点。同比降幅扩大，主要是由于上年同期石油、黑色金属等行业对比基数走高，以及近期国内外需求偏弱。其中，生产资料价格下降4.7%，降幅扩大1.3个百分点；生活资料价格上涨0.4%，涨幅回落0.5个百分点。主要行业中，石油和天然气开采业价格下降16.3%，降幅扩大0.6个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业价格下降13.6%，降幅扩大2.6个百分点；煤炭开采和洗选业价格下降9.3%，降幅扩大6.1个百分点；有色金属冶炼和压延加工业价格下降8.6%，降幅扩大0.6个百分点。另外，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降0.7%，汽车制造业价格下降1.0%；文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨4.5%，电力热力生产和供应业价格上涨1.6%，农副食品加工业价格上涨1.1%。

据测算，在4月份3.6%的PPI同比降幅中，上年价格变动的翘尾影响约为-2.6个百分点，上月为-2.0个百分点；新涨价影响约为-1.0个百分点，上月为-0.5个百分点

(责编：杨曦、吕骞)

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