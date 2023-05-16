人民网北京5月16日电 （记者杨曦）16日，在国新办举行的“4月份国民经济运行情况新闻发布会”上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，今年以来，我国疫情防控取得了重大决定性胜利，经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策靠前协同发力，国民经济回升向好。

“从4月份情况看，在经济恢复好转，政策效应持续释放、上年同期基数较低等因素共同作用下，4月份主要生产需求指标同比增速回升明显，经济运行延续恢复向好态势，积极因素在累积增多。”付凌晖介绍，主要表现在以下几个方面：

一是生产供给继续好转。服务业增势较好。前期受到压抑的服务需求继续释放，接触型、聚集型服务业回升明显，服务业整体保持较快增长。4月份，服务业生产指数同比增长13.5%，其中，住宿餐饮业、批发零售业、交通运输等行业的生产指数均明显快于全部服务业生产指数。工业生产平稳增长。4月份，规模以上工业增加值同比增长5.6%，增速比上月加快1.7个百分点。

二是国内需求持续扩大。市场销售较快增长。随着消费场景有序恢复，居民消费倾向逐步提升，尤其服务性消费明显改善。市场销售持续扩大。4月份，社会消费品零售总额同比增长18.4%，比上月加快7.8个百分点，其中餐饮收入增长43.8%。投资规模继续扩大，1-4月份，固定资产投资同比增长4.7%，继续保持平稳增长。

三是就业物价整体稳定。全国城镇调查失业率稳中有降。随着经济恢复向好，就业市场的岗位需求在逐步增加，城镇调查失业率呈现继续下降。4月份，全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点，连续两个月下降。核心CPI保持稳定，尽管受到阶段性因素的影响，居民消费价格涨幅有所回落，但不包括食品和能源的核心CPI保持平稳，市场价格形势总体稳定，4月份核心CPI同比上涨0.7%，与上月涨幅相同。

四是外贸韧性持续显现。尽管国际形势复杂严峻，但稳外贸政策持续显效，外贸经济主体积极拓展国际市场，与“一带一路”国家的经贸交往在继续扩大。我国货物进出口持续增长。4月份，我国进出口总额同比增长8.9%，其中出口增长16.8%。1-4月份，我国与“一带一路”沿线国家的货物进出口总额同比增长16%，快于整体进出口增长。

五是发展新动能继续壮大。创新引领作用在不断增强，产业升级发展、数字技术应用拓展，绿色转型深化的效果不断显现。1-4月份，高技术产业投资同比增长14.7%，明显快于全部投资增速。网上零售继续保持较快增长。1-4月份，实物商品网上零售额同比增长10.4%，增速比1-3月份加快3.1个百分点。绿色产品产量增长较快，4月份新能源汽车产量同比增长85.4%。

“总的看，国民经济继续恢复向好，但也要看到，国际环境复杂严峻，外部压力依然较大，国内需求不足制约犹存，一些结构性问题仍比较突出，推动经济高质量发展仍面临不少困难和挑战。下阶段，要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，着力恢复和扩大需求，全面深化改革开放，激发经营主体活力，有效防范和化解重点领域风险，切实保障和改善民生，推动经济高质量发展，保持经济社会大局稳定。”付凌晖说。

(责编：杨曦、高雷)

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