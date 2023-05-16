人民网北京5月16日电 （欧阳易佳）据自然资源部消息，全国测绘地理信息工作会议近日在湖南省长沙市召开。会议提出，面向高质量发展新要求，全面推进测绘地理信息事业转型升级，为数字中国建设打造统一的时空基底。

会议指出，要全面贯彻落实党中央国务院关于数字中国建设、数字经济发展等战略部署，准确把握新征程“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”自然资源工作定位，按照“支撑经济社会发展、服务各行业需求，支撑自然资源管理、服务生态文明建设”工作要求，从四个方面提出了测绘地理信息工作的目标方向和重点任务，即为数字中国建设打造统一的时空基底、为高质量发展提供丰富的数据要素保障、为地理信息产业发展营造优良环境、为构建新安全格局严守测绘地理信息管理底线。

会议强调，加快推进测绘地理信息事业转型升级，是新征程上自然资源工作的重要任务，是更好支撑高质量发展的重要举措。各级自然资源主管部门要加强组织领导，深入调查研究，坚持守正创新，努力破解难题，加快部署推进。

(责编：杨虞波罗、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经