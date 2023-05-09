原标题：减费让利强落实 惠企利民正当时

近年来，中国银联始终积极响应国家减费让利政策，认真贯彻落实中国人民银行等四部委工作部署，切实践行“支付为民”理念，携手成员机构开展一系列减费让利措施，以此支持商户降本增效，提振市场消费信心，激发实体经济活力。

有力度 联动商业银行共推减费让利落到实处

2021年7月，银联会同商业银行积极响应中国银行业协会、中国支付清算协会倡议，降低ATM跨行取现业务支付手续费。

2021年9月30日以来，银联携手商业银行实施刷卡手续费优惠，并对银联小微企业卡、单位结算卡跨行转账汇款交易实行银联手续费减免，推动普惠便民措施落到实处。相关减费让利措施已覆盖银联网络内逾千家成员机构，惠及逾千万商户，有效减轻企业金融成本负担。

2022年4月，银联携手商业银行对云闪付业务手续费优惠措施予以展期，全力支持企业纾困发展。

有温度 “红火计划”助燃小微经济

小微商户是稳住经济基本盘的重要基础，中国银联通过降费率、提服务、发激励等组合拳，切实帮助小微商户提振交易。

2021年6月，银联推出“红火计划”，汇集农业银行、交通银行、邮储银行、华夏银行、浦发银行等多家商业银行，充分利用各自的网络优势、规模优势、业务特色，共同为餐饮、超市便利、百货商场、交通出行等零售消费类商户实施银联二维码支付手续费专项优惠，为商户特别是中小微商户纾困解难，促进经济恢复发展。

2022年7月1日，银联升级发布“红火计划2.0”，在前期零售、餐饮、加油等行业基础上，激励范围进一步扩大至住宿、客运、娱乐、景区等其他行业，有效帮扶商户纾困解难，促进经济恢复发展。

“红火计划”自开展以来，合作机构已达58家，覆盖全国逾1000万商户。

有深度 打造创新支付及丰富惠民活动

中国银联也在持续探索更多减费让利、促进消费的形式，挖掘助企惠民的深度。

银联充分发挥平台优势，携手多家商业银行共同打造云闪付网络支付平台，打造更优质、更便捷的统一支付体验的同时，开展各类惠民活动。不仅回馈广大用户，也惠及银联网络内逾千万家商户，为广大商户注入经营活力。

2022年6月，在人民银行的指导下，银联启动“强健引擎 助商惠民”计划，推出12项助商惠民举措，为市场主体排忧解难。

2023年新春，银联开展“用银联 纳百福”活动，为广大消费者准备了六大福礼和丰富多彩的“福”字主题特色活动。各地消费者可享受覆盖“衣、食、住、行、游”以及富有地方特色的优惠体验。

近期，银联联合各商业银行启动“银联银行全民惠”惠民活动。银联银行整合双方优质商户资源和服务场景，覆盖线上线下优质消费场景，涵盖商场百货、超市便利、餐食茶饮、公交地铁、线上电商等民生高频消费场景。

2023年4月，文化和旅游部与中国银联会同各支持机构联合实施2023年度《“百城百区”金融支持文化和旅游消费行动计划》，将联合八大商业银行、六大文旅央企、地方政府、新媒体平台等产业多方，进一步激发文旅消费活力，助力推动产业实现高质量发展，为满足人民美好生活需要做出积极贡献。

未来，中国银联将继续严格贯彻落实党中央、国务院关于减费让利的政策，持续助力企业降本增效，积极联动商业银行等产业各方，充分发挥“四方模式”的平台优势，打造覆盖商户更全、涵盖优惠更多、使用更为便捷统一的优质支付体验，推出丰富的惠民活动，将减费让利、助商惠民落到实处。

(责编：曹淼、李源)

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