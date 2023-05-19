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扩内需、促消费 夜间经济点燃城市发展新引擎

人民网 乔雪峰
2023年05月19日12:42 | 来源：人民网
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随着近段时间“淄博烧烤”的火爆，让夜间经济再次成为热点。带动就业、提振消费，夜间经济作为城市消费的“新蓝海”，已经成为各地扩大内需、促进消费的重要举措之一，夜间经济正在引发新一轮的消费热潮。

作为夜间经济的重要组成部分，夜市的繁荣程度，嫣然成为区域经济活跃度的晴雨表。近年来，我国各地区纷纷出台相关政策举措，促进夜间经济发展。我国夜间经济逐渐由单一化走向多元化，从小规模走向大规模，最终形成食、游、购、娱、体、展、演等在内的多元化夜间消费市场。

刚刚过去的五一假期，山东聊城柳园街道铁塔夜市的游客络绎不绝。风味烧烤、老北京爆肚、东北烤冷面、等各种特色小吃与文玩市场、街头艺术节等元素交织成一起，构成一幅画卷，城市的烟火气在这里升腾，激发出了铁塔商圈的新活力。

“茶余饭后，约上三两好友，一起在夜市里吃着美食，欣赏美景，真的是非常惬意的一件事。”在市民眼里，铁塔夜市的繁荣正是对美好生活向往的最佳诠释。

今年1月，山东印发的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设若干措施》提出要推动消费提档升级。改造提升百货商场、大型卖场、特色商业街，发展新型消费集聚区。创新文旅消费场景，加快发展夜间旅游，打造一批省级夜间文化和旅游消费集聚区。到2025年年底，每个县至少建成1处特色夜间经济集聚区、2个特色商业街区。

在广西贺州市江南新区一处网红夜市，灯火通明、人气爆棚，吸引了许多市民来到夜间市集休闲打卡、品尝美食，夏日夜间经济持续升温。近年来，贺州市不断丰富夜间经济消费业态，将“大商圈”与“小集市”巧妙结合，满足市民多样化消费需求，助推城市经济焕发新活力。

今年2月，广西出台的《关于加快文化旅游业全面恢复振兴的若干政策措施》提出要大力发展夜间经济，鼓励各地举办形式多样的夜间文化和旅游消费主题活动，大力开发驻场演艺、公园夜游和沉浸式夜生活体验项目，充分激发夜食、夜购、夜娱、夜展、夜秀、夜读、夜健等夜间消费业态活力，拓展夜间消费场景。鼓励有条件的城市丰富夜间经济业态，打造夜间文化和旅游消费集聚区。

今年3月，黑龙江省商务厅联合7个部门出台了《关于推动夜间经济发展 进一步促进消费稳定增长的指导意见》，围绕10个方面为夜间经济发展提供了政策支持，并提出鼓励特色街区、便民生活圈、商业综合体、餐饮及文化、旅游、休闲、娱乐等商业场所适当延长营业时间，开设 24 小时便利店和深夜食堂，在店庆日、节假日期间开展“不打烊”、“夜间购物节”等促消费活动。

黑龙江省交通运输厅还将积极采取措施，助力夜间经济发展，满足人民群众出行需求。黑龙江各地市将调整优化城市公交线路，将重要商圈、夜市和人员密集区域进行串联，延长公共交通服务时间；加强出租汽车定向调配，提升夜间车辆在线率，为夜间经济建设提供运力保障。

今年5月11日，北京消费季夜京城活动正式启动。今年夜京城活动将联动全市40余个商圈、200余个品牌、万家门店，打造“一联五夜”内容体系，围绕端午、暑期、中秋、国庆等多个促消费节点，融合商旅文体多个领域，开展百余项促进夜间消费主题活动。

此外，北京还推出了新一批“夜京城”特色消费地标、融合消费打卡地和品质消费生活圈。包括13个“夜京城”特色消费地标、38个“夜京城”融合消费打卡地以及30个“夜京城”品质消费生活圈，激发夜间消费活力。

当前，夜间经济逐渐成为城市活力的新标志，也是打造城市品牌、促进产业融合、推动消费升级的新引擎。随着各地越来越重视夜间经济以及支持政策的出台，夜间经济必将迎来蓬勃发展，并促进商、旅、文、体等服务业融合发展，为市场主体注入强劲活力。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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