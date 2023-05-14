黄 超

“看完预告片，说说《望道》这部电影的关键词”“近代仁人志士为民族复兴做过哪些尝试”“陈望道本名陈融，这样改名有什么寓意”……今年“五四”青年节之际，上海市同济初级中学迎来一堂别开生面的课：复旦大学“星火”党员志愿服务队结合正在上映的电影，为入团积极分子讲述百年前中国共产党人追寻真理的故事。课上大家积极讨论，课后不少人围拢过来提问：“社会主义与共产主义有什么关系？”“有没有适合我看的党史书籍？”年龄学历不同，但理想信念相同，青年之间的互动让人更加深切感受到，“传播马克思主义理论，是一件很有意义的事情”。

近年来，马克思主义理论在青年中传播的氛围明显优化，年轻人动起来了，方式活起来了，效果逐渐好转起来。与此同时，当代中国青年也面临各种社会思潮的现实影响，不可避免会在理想和现实、主义和问题等方面遇到一些困惑。我们需要更多能把马克思主义中国化故事讲好的先进青年，充分发挥青春能动性和创造力，用同辈听得懂、听得进的话语，教育引领更多青年成为具有坚定政治立场和理想信念的时代新人。

习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化时代化的最新成果，为推动新时代党和国家事业不断向前发展提供了科学指南，激发了广大青年对马克思主义的学习热情。如何当好党的创新理论的传播者，用先进思想凝聚青春力量？党的二十大以来，上海高校多个青年社团探索发起了红色巴士研学实践。中共一大会址、杨浦滨江公共空间、陆家嘴金融城党群服务中心……红色巴士沿着习近平总书记的上海足迹，在移动式课堂中宣传党的二十大精神。从政治上着眼、从思想上入手，才能让青年学生更加深刻感悟到马克思主义的真理力量。

青年是社会上最富有朝气、最富有创造性的群体，自我意识与独立思维能力强。要想把传播马克思主义理论“坚持做下去、做得更好”，就要从青年特点出发，创新手段方式、拓展平台渠道，最大程度契合青年成长主体需求。如今，在微信、B站、抖音、知乎等平台，各级共青团组织和青年工作者在广大青年关心的公共议题中有了更多的身影，推进马克思主义理论与青年实际相结合，有效提升了青年群体的获得感。马克思主义经典理论的大道理科学转化为适合互联网和新媒体传播的生动知识，及时有效引领，推动个人成长与社会发展相统一。

习近平总书记强调，“心有所信，方能行远。面向未来，走好新时代的长征路，我们更需要坚定理想信念、矢志拼搏奋斗”。我们培养有功底、懂运用、善传播的青年马克思主义者，通过榜样示范、同辈影响等带动更多青年，根本目的还是在于培养马克思主义的信仰者、践行者。广大青年要不断增强紧迫感和使命感，不断提升运用马克思主义立场观点方法的能力和本领，胸怀“国之大者”，担当使命任务，到新时代新天地中去施展抱负、建功立业！

《 人民日报 》（ 2023年05月14日 05 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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