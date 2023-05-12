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海关作为我国对外开放的重要门户，在筑牢国门安全立体屏障的同时，不断优化口岸营商环境、提升货物通关效率。

近日，网友通过人民网“领导留言板”对全国海关积极建言献策，包括外来物种入侵、进一步提高节假日货物通关效率等方面。

对此，海关总署对人民网网友关切做出积极回应，在回复中表示，将严厉打击违规违法行为，严防“异宠”等外来物种入侵，积极巩固压缩进出口货物整体通关时间工作成效。

鳄雀鳝、福寿螺、红火蚁……近年来，外来入侵物种频频进入公众视野，引发热议。

领导留言板截图。

网友在人民网“领导留言板”留言表示，“依据《外来入侵物种管理办法》和《中华人民共和国生物安全法》,我国海关严格管理外来物种，获得群众支持。海关在截获外来物种时会发布相关新闻进行科普，以普及外来物种的分类及危害性等。希望进一步提高外来物种科普的准确性，增加对物种性质特征及危害等多方面内容描述，帮助群众更好识别和防范。”

海关总署回复表示，近年来，海关先后组织开展“国门绿盾”行动和“跨境电商寄递‘异宠’综合治理”专项行动，严格口岸检查，严厉打击违规违法行为，严防“异宠”等外来物种入侵，并通过报纸、广播、电视等传统媒体和互联网、移动终端等新媒体开展宣传教育，不断提升全民外来物种入侵防控意识。下一步，海关将持续开展业务培训，提高专业素养，从信息素材收集整理撰写审核把关等方面加强对截获物种生物学分类特征、习性、分布、危害等描述和核对，进一步加强新闻科普的准确性；同时持续结合国际生物多样性日、全民国家安全教育日等主题宣传活动，深入开展警示教育和科普教育，提高社会公众特别是广大青少年自觉保护国门生物安全的意识。

当前，随着中国成为全球第二大商品消费市场，进口规模持续扩大、结构不断优化，外国不少中小企业通过进博会、消博会等平台或其他渠道进入中国市场，搭上中国这趟发展快车，在满足中国消费者高品质需求的过程中不断成长，为中国消费市场提供更多优质商品。

领导留言板截图。

网友在人民网“领导留言板”留言表示，“2022年我国货物贸易进出口总值首次突破40万亿元关口，连续6年保持货物贸易第一大国地位。外贸增长，离不开外贸领域保通保畅、不断提升贸易安全和便利化水平等政策支持，如一些海关采取预约加班、加急通关等措施，保证企业假期通关顺畅。希望更好地统一各地海关节假日工作时间安排，进一步提高节假日通关效率，确保货物及时、快速通关。”

海关总署回复表示，当前，海关已建立节假日期间预约通关制度，能够较好地满足广大进出口企业在节假日期间的通关需求。下一步，海关将继续采取措施，积极巩固压缩进出口货物整体通关时间工作成效，加强口岸部门联动，为广大进出口企业提供相对稳定的通关预期，全力营造市场化、法治化、国际化口岸营商环境，进一步提升跨境贸易便利化水平。

(责编：郭思邈、吕骞)

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