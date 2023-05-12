图片来源：市场监管总局官网

人民网北京5月12日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为贯彻党的二十大精神，落实《反垄断法》要求，进一步规范和强化公平竞争审查工作，破除地方保护和行政性垄断，推动加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，经过前期调研、专家论证、广泛征求意见，市场监管总局组织起草了《公平竞争审查条例（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。

据介绍，《条例》在总则中规定了立法目的，对公平竞争审查进行了定义，明确公平竞争审查工作坚持中国共产党的领导，确定审查主体和落实公平竞争审查的主体责任，要求在国家和地方层面建立公平竞争审查协调机制，并对人员经费保障、信息化建设和竞争倡导等作出规定。

在审查内容方面，《条例》新增对审查内容的总体要求，对市场准入和退出、商品和要素自由流动、影响生产经营成本、影响生产经营行为等四方面审查内容做了进一步完善。同时，《条例》进一步完善了例外规定的适用情形，并优化了适用条件，规定了比例原则，增强针对性和指导性。在审查程序方面，《条例》在以自我审查为主的基础上，在地方层面建立了重大政策措施公平竞争审查会审制度。同时，《条例》规定行政机关在对政策措施征求意见过程中，应当专门听取有关公平竞争审查的意见。

在审查程序方面，《条例》在以自我审查为主的基础上，在地方层面建立了重大政策措施公平竞争审查会审制度。同时，《条例》规定行政机关在对政策措施征求意见过程中，应当专门听取有关公平竞争审查的意见。为便于协调机制发挥指导监督作用，规定年度报告机制。

在监督保障方面，《条例》规定了行政机关自我纠正机制、提示函制度、举报制度、抽查制度、督查检查制度、约谈制度、政策措施定期清理机制、工作考核制度等，切实强化公平竞争审查制度刚性约束。同时，还规定了与反垄断执法监督、责任追究、纪检监察等工作的衔接机制。

(责编：杨曦、吕骞)

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