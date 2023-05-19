人民网北京5月19日电 （记者申佳平）“中小企业数字化转型既是助企纾困之举，也是提升创新能力、增强企业发展韧性的关键举措。”在5月19日举行的政策吹风会上，工业和信息化部中小企业局一级巡视员王海林介绍，下一步工业和信息化部将研究制定推动中小企业数字化转型的综合性政策文件，加强顶层设计。

王海林介绍，以中小企业数字化赋能专项行动为抓手，工业和信息化部全面推进中小企业数字化发展，主要体现在以下三个方面。

一是完善政策体系方面。发布了《中小企业数字化水平评测指标》《中小企业数字化转型指南》，引导企业明确转型方向。联合财政部开展财政支持中小企业数字化转型试点。目前，已遴选确定第一批38个细分行业98家数字化服务商，推动2000多家中小企业完成数字化改造，财政资金支持4.3亿元左右。

二是优化路径引导方面。编发了《中小企业数字化转型典型案例集》《中小企业“链式”数字化转型典型案例集》，发布《中小企业数字化赋能服务产品及活动推荐目录》，推出数字化转型“企业微课”，通过编发一批案例、推广一批产品、提炼一批场景、培育一批服务平台、推出一批课程，让中小企业更清楚“转什么、如何转”。

三是强化服务支撑方面。分类推出上云用云、数字设计、人工智能、智能制造、网络和数据安全等领域的223家服务商、254项服务产品。充分发挥国家、省、市、县四级中小企业公共服务机构及市场化服务机构作用，为中小企业数字化转型提供人才培训、诊断咨询等服务。开展“一起益企”中小企业服务行动和中小企业服务月等活动，为中小企业开展数字化转型汇聚服务力量。

王海林同时介绍，下一步，工业和信息化部将继续深入开展中小企业数字化赋能专项行动，坚持问题导向，进一步强化支持举措。

一是提升政策支持效能。研究制定推动中小企业数字化转型的综合性政策文件，加强顶层设计。联合财政部继续开展中小企业数字化转型试点工作，带动更多社会资源支持中小企业数字化转型。大力推广、持续优化《中小企业数字化水平评测指标》和《中小企业数字化转型指南》，发布中小企业数字化指数，引导中小企业加速转型步伐。

二是提升路径引导能力。完善数字化转型“企业微课”，组织领军人才培训、标杆企业考察、试点经验交流等，激发转型内生动力。推广“大企业建平台、中小企业用平台”模式，引导大企业带动上下游中小企业数字化转型。举办2023全国中小企业数字化转型大会，完善数字化生态体系。

三是提升服务支撑质量。打造满足行业共性需求和中小企业个性化需求的数字化转型资源池、工具箱，探索建设全国中小企业数字化转型公共服务平台，进一步汇聚优质资源，加强供需对接。

(责编：申佳平、吕骞)

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