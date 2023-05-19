人民网北京5月19日电 （记者申佳平）中小企业具有强烈的创新动力、勇气和活力，既是创新成果的供给方，更是创新要素的需求方。在工业和信息化部5月19日举行的政策吹风会上，工业和信息化部科技司副司长任爱光介绍，针对当前我国存在的中小企业科技成果获取和转化难问题，工业和信息化部已会同相关部门启动了科技成果赋智中小企业专项行动，突出产业链、创新链深度融合，旨在实现中小企业“有成果、转得好、持续转”。

任爱光具体介绍，该行动围绕科技成果的产生与汇聚、成果供需双方精准对接、科技成果转化服务等重点环节部署了3大重点任务、10项具体工作举措。

一是推进成果“常态化”汇聚，确保“有成果”。丰富科技成果来源，分层次、分领域建设科技成果项目库，向中小企业开放。强化产业需求对接，调动行业部门、协会、园区等多方资源，深挖中小企业多样化技术需求，通过联合开发、中试熟化等手段，加快科研成果向实用化转化。加大先进适用技术供给，支持制造业创新中心、重点实验室、新型研发机构等创新主体的先进技术向中小企业转移转化。加快数字化智能技术推广应用，助力中小企业转型升级。

二是实施供需“精准化”对接，推动科技成果“转得好”。完善赋智对接平台体系，构建行业、地方间纵横结合的科技成果资源转化服务体系。加强产学研协同，通过央地联动、大中小企业携手、公益性服务和增值性服务结合等多种形式，为中小企业培优扶强营造良好环境。开展不少于30场赋智“深度行”活动，促进高校、科研院所、中小企业与中小企业之间“结对子”，助力更多专精特新中小企业成为大企业最佳“合伙人”。

三是加速服务“体系化”布局，促进科技成果“持续转”。组织开展专利导航服务，建立专利商标审查绿色通道，探索高校、科研院所专利“一对多”许可，不断强化知识产权运用与保护。将首台（套）重大技术装备示范应用等政策红利更好地赋予中小企业，帮助中小企业推广应用更多新技术新产品。加大成果中试熟化力度，支持产业链上下游共建试验检测环境，提升中小企业科技成果转化水平与成效。

任爱光同时介绍，作为科技成果赋智中小企业专项行动落地实施的重要载体，科技成果赋智中小企业“深度行”系列活动自2023年2月启动以来，相继在广州、青岛、东莞、重庆等地举办。广大专精特新中小企业、高校和科研院所、投融资机构等积极参与，在科技资源整合利用、成果精准对接等方面取得了初步成效。

一是有效促进了科技成果推广应用。根据地方产业发展需求，在新材料、新能源、信息技术、装备制造等领域，遴选出了70多项优质科技成果进行路演，促成多家企业、高校、投资机构的合作意向；上线了制造业创新成果产业化服务平台，开展技术成熟度评价700余项，完成成果匹配对接400余项。

二是进一步增强地方创新活力。赋智“深度行”活动深挖地方中小企业技术需求，精准匹配科技成果和科研团队，为200余家地方中小企业开展“1对1”技术对接服务，直接促成高校院所与地方企业数十项战略合作，线下培训超过3000人次，有效推动了产学研、上下游、大中小企业的融通创新，为地方中小企业创新发展营造了良好生态。

三是形成了较好的社会影响和关注度。参会各方普遍反映，赋智“深度行”活动帮助中小企业了解相关重点产业科技发展趋势以及优秀科技成果，辅以政策、金融、知识产权服务、产业链对接等多角度、全方位举措，实现成果精准匹配，增强了企业创新创业的信心与动力。

(责编：申佳平、吕骞)

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