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支撑科技创新！我国电磁学领域首发新刊

2023年05月19日15:21 | 来源：人民网
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Electromagnetic Science（《电磁科学（英文》）首刊封面图。

人民网北京5月19日电 （记者赵竹青）作为电子信息领域的基础学科，电磁科学与国计民生息息相关。5月18日，由中国科协主管、中国电子学会和北航共同主办的Electromagnetic Science（《电磁科学（英文》）首刊正式发布，将有助于提升我国在电磁学领域的国际学术话语权和影响力，推动全球电磁学研究繁荣发展。

据了解，《电磁科学（英文）》是一部综合覆盖电磁和光子领域尖端成果，连通理论创新与技术突破的国际学术期刊，旨在打造电磁领域国际首部综合交叉顶级期刊。该期刊以新型天线、计算电磁、电磁兼容、磁性材料、微波技术以及光子技术六大学术板块为基础，和多领域的交叉融合，综合覆盖所有与电磁学相关的学术前沿创新成果。2021年入选中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目。

中国科学技术协会科学技术创新部部长刘兴平表示，根据最新的期刊引证报告（JCR）显示，我国电子信息领域论文的发表数量和引用次数均位列世界第一位，但目前国内主体创办的该领域SCI（科学引文索引）期刊仅有10余种，未能有效反映出我国在这一领域的科技创新实力。《电磁科学（英文）》的创办将有力支撑我国在该领域的发展。

据悉，在中国科协等7部门共同实施的《中国科技期刊卓越行动计划》带动下，我国科技期刊近年来取得突破性进展，一批期刊进入了世界一流的行列。“2019年我国在SCI学科排名中排第一的只有一种期刊，而现在已经达到了14种。”刘兴平说。

(责编：赵竹青、吕骞)
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