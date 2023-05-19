2023年5月19日，工业和信息化部举行政策吹风会。人民网 申佳平摄

人民网北京5月19日电 （记者申佳平）“中小企业高质量发展是我国经济社会高质量发展的重要基础。”5月19日，工业和信息化部副部长徐晓兰在工业和信息化部举行的政策吹风会上回答人民网记者提问时表示，我国中小企业具有“56789”的显著特征，即贡献了50%以上的税收，60%以上的GDP，70%以上的技术创新，80%以上的城镇就业人口和99%以上的企业数量。在现代化建设的新征程上，工业和信息化部将坚持“两个毫不动摇”，激发市场主体活力，力争实现九个方面新突破，推动中小企业高质量发展。

一是制度建设新突破。全面贯彻《中小企业促进法》，认真落实《保障中小企业款项支付条例》，深入实施《“十四五”促进中小企业发展规划》。国家和地方出台了一系列纾困政策，今年1月印发了《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》，工业和信息化部将持续开展中小企业发展环境评估和促进中小企业发展综合督查，推动各类惠企政策落细落实。深入开展调查研究，针对新问题新情况，推动出台管用好用的新政策。

二是创新能力新突破。实施科技成果赋智专项行动，加快科技成果汇聚与共享，实现供需精准对接。一方面，推动一批先进适用技术在中小企业落地转化，提升中小企业科技创新能力；另一方面，促进中小企业产出更多高质量科技成果，不断增强中小企业创新力和竞争力。

三是价值提升新突破。实施质量标准品牌赋值专项行动，坚持质量、标准、品牌一体化推进，通过专题培训、标准宣贯、服务供给、经验推广等举措，提升中小企业在价值链上的地位，引导企业以卓越品质提高质量效益，以标准能力提升市场地位，以品牌信誉增强核心价值，形成综合发展优势。

四是数字化转型新突破。持续深入开展数字化赋能专项行动，持续优化迭代和推广《中小企业数字化转型指南》《中小企业数字化水平评测指标》，发布中小企业数字化指数，深化拓展财政支持中小企业数字化转型试点，打造一大批转型样板，加快中小企业“看样学样”，试成一批、带起一片。

五是融通发展新突破。实施促进大中小企业融通创新“携手行动”。今年4月，工业和信息化部办公厅印发《关于组织开展2023年度大企业“发榜”中小企业“揭榜”工作的通知》；5月，工业和信息化部办公厅、国务院国资委办公厅、全国工商联办公厅联合印发《关于组织开展2023年“百场万企”大中小企业融通对接活动的通知》，推动中小企业与大企业精准对接，助力中小企业参与重点产业链供应链强链补链。支持中小企业集聚发展，新培育一批特色产业集群。

六是优企培育新突破。2022年，工业和信息化部出台《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》，不断优化完善优质中小企业梯度培育的政策措施。建立健全优质中小企业培育库，充分挖掘数据价值，通过精准画像为中小企业提供优质高效服务。加强财税、金融、人才等支持，持续壮大优质中小企业规模，到“十四五”末培育百万家创新型中小企业、十万家以上专精特新中小企业、万家以上“小巨人”企业。

七是融资促进新突破。引导金融机构加大对中小微企业的支持力度，推动持续提高信用贷、首贷户比例和中长期贷款比例。开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动，实施专精特新中小企业上市培育工程，完善融资担保降费奖补政策，发挥国家中小企业发展基金引导作用，积极拓宽中小企业融资渠道。

八是服务体系新突破。健全中小企业公共服务体系，建立完善国家、省、市、县四级中小企业公共服务机构。目前，全国中小企业公共服务机构已有近1700家，培育国家中小企业公共服务示范平台，构建横向协同、纵向贯通的服务体系，逐步形成政策直享、诉求直办、服务直达的服务企业模式。

九是国际合作新突破。将不断打造中小企业国际合作平台，继续发挥亚太经合组织（APEC）、东盟与中日韩（10+3）、中国-中东欧、金砖国家等政府部门间双多边中小企业合作机制的作用，深化中小企业国际交流合作。进一步健全中小企业海外服务体系，帮助中小企业更好融入全球市场。

“中小企业发展进入新阶段，‘高质量’是这个发展阶段的主题。助力中小企业在数字化转型、科技成果转化和质量标准品牌上取得新提升，必将有力推动中小企业高质量发展实现新突破。”徐晓兰表示。

(责编：申佳平、吕骞)

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