2023年5月19日，工业和信息化部举行政策吹风会。人民网 申佳平摄

人民网北京5月19日电 （记者申佳平）4月，35%的中小企业认为生产经营状态较好，环比上升3.2个百分点；3月，中小企业采购、销售指数分别为51.9%、51.1%，均连续2个月回升。

3月，“小巨人”企业、专精特新中小企业营收利润率分别为9.6%、7.0%，比规上中小企业分别高5.5个、2.9个百分点。

1-4月，A股新上市企业中，专精特新中小企业占55.3%，其中科创板新上市企业中，67%为专精特新中小企业。

5月19日，在工业和信息化部举行的政策吹风会，工业和信息化部副部长徐晓兰介绍了以上三组中小企业亮点数据，并表示今年以来中小企业生产经营总体保持恢复态势，预期进一步改善，特别是创新能力强的专精特新中小企业表现更为亮眼。

徐晓兰介绍，近年来，面对超预期因素给中小企业带来的冲击，工业和信息化部会同相关部门和各地方坚持纾困与培优两手抓，助力广大中小企业平稳健康发展。仅去年一年，国家层面出台支持中小微企业发展的政策达40多项，带动地方出台配套政策文件270多份。在各项惠企政策的支持下，广大中小企业自强不息、迎难而上，2022年规模以上工业中小企业营业收入、利润总额同比分别增长5.2%、1.1%，展现出强大的韧性和活力。

她同时指出，当前中小企业仍处于疫后恢复期，企稳回升的基础尚不牢固。我国中小企业与民营企业互为主体，具有强烈的创新动力、勇气和活力，它们既是创新的成果供给方，更是创新要素的需求方，存在着科技成果获取和转化难问题，同时质量管理和标准化水平有待加强，品牌价值有待提升，产业链配套水平有待提高。

徐晓兰表示，针对中小企业发展面临的新情况新形势，工业和信息化部于今年1月份出台了《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》，明确提出“科技成果赋智”“质量标准品牌赋值”“数字化赋能”中小企业。这是助力提升中小企业创新能力和核心竞争力的“组合拳”，是推动中小企业高质量发展的重要举措。

(责编：申佳平、吕骞)

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