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中央气象台双预警齐发 北方地区将有大风降温和沙尘天气

2023年05月19日13:46 | 来源：人民网
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人民网北京5月19日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，今明两天，受冷空气影响，我国北方地区将有一次大风降温和沙尘天气过程，部分地区降温幅度超过10℃，风力5至7级，阵风风力可达9至11级，新疆、青海、内蒙古、甘肃、宁夏、陕西、山西、京津冀地区将有扬沙或浮尘天气。中央气象台同时发布大风蓝色预警和沙尘暴蓝色预警。

预计5月19日08时至20日08时，内蒙古、东北地区西部、新疆南部和东部、西北地区东部、华北北部等地部分地区有5至7级、局地8级以上的大风，阵风风力可达9至11级；上述地区气温下降4至8℃，局部地区超过10℃。

5月19日8时至20日8时，新疆南部和东部、青海西北部、内蒙古中西部、甘肃西部、宁夏中北部、陕西北部、山西中北部、河北中北部、北京、天津等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，其中，内蒙古中西部局地有沙尘暴。

气象专家提醒，本次冷空气过程长江以北地区都将有显著降温，提醒公众要注意调整着装；另外，内蒙古中部地区受蒙古气旋影响，会出现比较强的大风天气，局地还会叠加强对流可能引发的雷暴大风，具有一定极端性，要注意做好防风措施。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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