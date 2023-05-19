人民网记者 许维娜

近年来，我国建筑业加快转型升级，站在了高质量发展的全新起点上，一幅幅传统的“施工现场”变身为充满智慧科技的“建造工厂”。

去年初，由住房和城乡建设部印发的《“十四五”建筑业发展规划》指出，到2035年，建筑业发展质量和效益大幅提升，建筑工业化全面实现，建筑品质显著提升，企业创新能力大幅提高，高素质人才队伍全面建立，产业整体优势明显增强，迈入智能建造世界强国行列，全面服务社会主义现代化强国建设。

以深圳为例，为加快推动建设行业转型升级和高质量发展，高质量推动智能建造试点城市建设，深圳市政府近日印发的《深圳市智能建造试点城市建设工作方案》提出，到2023年末全市智能建造与建筑工业化协同发展体系初步形成，到2025年末全市纳入智能建造试点项目累计不少于100个，建成智能建造产业园区。

日前，深圳市属国企人才安居集团坪山区沙湖保障性租赁住房项目（下称“沙湖项目”）顺利完成首块阀板基础浇筑，项目正式进入主体结构施工阶段，深圳市安居保障性住房智能建造再提速。

记者了解到，作为深圳市首个建筑机器人综合利用项目，沙湖项目由人才安居集团旗下坪山人才安居公司筹建，碧桂园科技建筑集团和广东博智林机器人有限公司（以下简称“博智林”）提供智能建造技术解决方案，计划有17款建筑机器人参与项目主体结构建筑与装修交付全过程，采取点面结合的应用模式，配合精益建造立体穿插施工，有效提高材料的利用率，降低碳排放量，助力绿色建造。据悉，项目竣工后，将提供保障性租赁住房2671套。

从具体实践的角度看，智能建造行业正在从理论探索走向落地应用，这预示着产业变革的到来与新的机会来临。而在“更新、更快、更强”的智能建造技术加持下，加大智能建造在工程建设各环节的应用，这也催生出一系列新生代的人才与职业。

“我认为标准化是智能建造带给建筑行业的最大变化。”刘成斌从2020年进入智能建造行业成为一名解决方案工程师，觉得自己的工作很有意义，“希望通过自己的工作助力推广智能建造，让智能建造被更多人认可和接受。”

“传统建筑业无论是在设计、工艺还是现场环境等方面，或多或少与智能建造的要求存在冲突，如何去平衡这个矛盾，保证机器人顺利施工，同时尽可能减少现场改造和设计变更，是我们目前在做智能建造施工策划时，遇到的最大挑战。”刘成斌认为，相比传统建筑行业，机器人施工的要求更加标准化，能提高作业的稳定性，减少施工中不必要的损失。

由此可见，推动建筑行业降低能耗、减少碳排放、节约资源，重点发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。

正是有众多像刘成斌这样的工程师的加入，越来越多的机器人不断从实验室走向社会工地，被应用于越来越多的场景，人机协作造房的景象已成为现实。

随着科技建造发展进入新阶段，碧桂园在2022年6月组建成立了科技建筑集团，致力于科技建造方式革新，积极推动建筑机器人施工技术的应用落地。

面向与建造过程紧密关联的专业人员，碧桂园已连续3年开展工程师文化季，通过评选、竞赛、培训来激发工程师及团队、施工和监理等单位的责任感，促进多方共同稳扎稳打提升产品质量。

据悉，4月21日启动的“2023年第三届工程师文化季”，为期3个月，该集团上下超10000名工程师将参与，评选奖项聚焦项目建设过程质量、交付质量与好口碑两个维度，获奖团队与单位将获得相应激励。

对此，有业内人士表示，随着博智林机器人陆续进入更多项目，期待更多的建筑房屋在“黑科技”的赋能下，加速实现智能建造新模式。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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