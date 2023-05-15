人民网北京5月15日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行定于2023年5月20日发行2023吉祥文化金银纪念币一套。该套纪念币共8枚，其中金质纪念币4枚，银质纪念币4枚，包括圆形、如意形和心形，均为中华人民共和国法定货币。

该套纪念币正面图案均为“吉祥”文字造型，衬以中国传统吉祥纹饰，并刊国名、年号。

背面图案方面，5克圆形金质“人寿年丰”纪念币背面图案为鹿、灵芝、水纹等装饰组合图案，并刊“人寿年丰”字样及面额。

100克圆形银质“人寿年丰”纪念币背面图案为鹤、水稻等装饰组合图案，并刊“人寿年丰”字样及面额。

5克如意形金质“前程似锦”纪念币背面图案为马、花卉、树枝、小鸟等装饰组合图案，并刊“前程似锦”字样及面额。

30克如意形银质“前程似锦”纪念币背面图案为孔雀、祥云装饰组合图案，并刊“前程似锦”字样及面额。

3克心形金质“比翼双飞”纪念币背面图案为双鹤齐飞装饰组合图案，并刊“比翼双飞”字样及面额。

30克心形银质“比翼双飞”纪念币背面图案为双鸟、玫瑰、百合等装饰组合图案，并刊“比翼双飞”字样及面额。

3克圆形金质“平安喜乐”纪念币背面图案为平安扣、中国结装饰组合图案，并刊“平安喜乐”字样及面额。

15克圆形银质“平安喜乐”纪念币背面图案为花瓶、牡丹纹、缠枝纹、蝴蝶等装饰组合图案，并刊“平安喜乐”字样及面额。

纪念币规格和发行量方面，5克圆形金质纪念币为精制币，含纯金5克，直径20毫米，面额80元，成色99.9%，最大发行量5000枚。

100克圆形银质纪念币为精制币，含纯银100克，直径60毫米，面额30元，成色99.9%，最大发行量10000枚。

5克如意形金质纪念币为精制币，含纯金5克，外接矩形18毫米×24毫米，面额80元，成色99.9%，最大发行量10000枚。

30克如意形银质纪念币为精制币，含纯银30克，外接矩形36毫米×47毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量20000枚。

3克心形金质纪念币为精制币，含纯金3克，外接正方形边长18毫米，面额50元，成色99.9%，最大发行量20000枚。

30克心形银质纪念币为精制币，含纯银30克，外接正方形边长40毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量50000枚。

3克圆形金质纪念币为精制币，含纯金3克，直径18毫米，面额50元，成色99.9%，最大发行量10000枚。

15克圆形银质纪念币为精制币，含纯银15克，直径33毫米，面额5元，成色99.9%，最大发行量40000枚。

据介绍，该套金银纪念币分别由上海造币有限公司和深圳国宝造币有限公司铸造，中国金币集团有限公司总经销。销售渠道详见中国金币网或“中国金币”微信公众号。

(责编：罗知之、高雷)

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