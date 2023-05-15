人民网北京5月15日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，今天我国30℃以上的范围将覆盖西北、华南、江南、华南大部地区，京津冀、山东中北部、河南中北部等部分地区最高气温将达到或超过35℃，山东局地或遭同期少见炎热天气。北方将大面积刷新今年来气温新高，同时也将迎来今年首轮高温天气。

今天将是本次高温过程范围最大的一天，北京、天津、河北、山东中北部、河南中北部等部分地区最高气温将达到或超过35℃，局地还将超过37℃。尤其是山东北部一些地方，可能会遭遇同期少见的炎热天气。北京、天津、石家庄、济南都有可能迎来今年的首个高温日，尤其是济南，今起三天或连遭高温。

15日至17日，北京南部、天津、河北中南部、河南中西部、山东北部等地有35℃高温天气，山东北部部分地区气温可达37℃以上。

中国气象局消息，长江下游地区到华北平原一带或将正式进入气象意义上的夏天。但预计17日起又将有冷空气影响，华北平原以及长江中下游一带降温较为明显，公众需注意气温变化。

(责编：孙红丽、高雷)

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