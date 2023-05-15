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一桥跃两线实现关键“跨越” 京雄高速（北京段）进入最后冲刺阶段

2023年05月15日14:55 | 来源：人民网
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人民网北京5月15日电 （记者乔雪峰）5月15日，在不封路、不断流的情况下，京雄高速公路（北京段）上跨京良路、地铁房山线钢梁顶推就位，精度达毫米级别。这步关键的“跨越”是京雄高速公路（北京段）的一个关键性节点，标志着京雄高速公路（北京段）进入最后冲刺阶段，为年内全线贯通奠定坚实基础。

据了解，京雄高速公路（北京段）六环至市界段于2022年12月31日开通运营，目前，全线标志性建筑、控制性工程永定河特大桥，五环立交，长阳收费站正在建设当中，计划年内实现全线贯通，将为推动京津冀协同发展不断迈上新台阶作出新贡献。

地铁房山线是北京市轨道交通主干线路，京良路是主要城市快速路，因此上跨顶推施工过程中的安全控制极为关键，且钢梁拼装和顶推施工全程与京广高铁并行，施工中必须确保高铁线运营安全。

“为减少施工对京良路、地铁房山线行车影响，施工采用步履式顶推施工工艺，在不封路、不断流的情况下，进行钢梁顶推。”中铁六局京雄高速项目部项目经理李隽接受记者采访时表示，该工程施工技术难度大、安全风险高，是标段控制性节点工程。

京雄高速公路上跨京良路及地铁房山线采用钢箱梁结构形式，钢箱梁长141米，分左右两幅，单幅宽21米，单幅重2600吨，由北向南先后连续上跨京良路北辅路、主路、南辅路及地铁房山线。

据李隽介绍，为保证施工安全，施工前，项目部对钢箱梁进行了全面的检测和安全评估，进行了全面清扫并设专人进行地毯式检查，保证顶推过程中无任何物体掉落隐患。施工过程中，安排交通巡视人员和专职安全员全程盯控顶推作业情况，确保行车安全。

京雄高速公路（北京段）全长27公里，双向八车道，计划年内全线贯通，其建设对构建京雄1小时交通圈、推动雄安新区这座未来之城的加速崛起，助力京津冀交通一体化进程具有重大和深远的意义。

(责编：孙红丽、高雷)
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