人民网北京5月19日电 （记者申佳平）5月19日，工业和信息化部科技司副司长任爱光在政策吹风会上介绍，工业和信息化部通过质量提升、标准引领、品牌建设，不断增强中小企业竞争力和发展力。

在质量提升方面，截至2022年，工业和信息化部已累计树立456项全国质量标杆，引导超万家中小企业导入标杆经验。目前电子信息、原材料、重大装备、消费品等领域一批产品质量正在加速提升。在标准引领方面，引导中小企业实施先进标准，在研发、设计、生产、管理等环节对标达标。支持中小企业参与标准制定，2022年参与行业标准制定超过1000项。在品牌建设方面，推动出台品牌培育管理体系国家标准及10大重点制造业行业标准，推动万余家中小企业提升品牌建设能力。目前，智能家电、消费级无人机、先进纺织等中小企业产品畅销海内外。

据了解，工业和信息化部会同相关部门启动质量标准品牌赋值中小企业专项行动，聚焦中小企业发展需求，采取针对性的措施为中小企业赋值。该行动提出，力争到2025年，形成百项优秀标杆经验，新增千家公共服务平台，服务万家中小企业质量升级、标准提档、品牌增效，推动中小企业向产业价值链中高端迈进，激发涌现更多专精特新中小企业。任爱光介绍，该行动主要包括以下四个方面的措施。

在质量赋值方面，面向中小企业提供专业培训，大力增强中小企业质量意识。引导中小企业建立先进质量管理体系，支持企业开展质量管理能力分级评价，激励企业向卓越质量攀升。深入开展质量管理数字化“深度行”活动，加大数字能力供给。推动产品质量分级和高端品质评价，提高产品质量水平，引导中小企业防控质量风险，提高经营绩效，实现平稳健康发展。

在标准赋值方面，加快普及标准知识，提升中小企业标准理论水平。支持专精特新“小巨人”企业发挥好“独门绝技”优势，积极参与国际标准化工作。支持专精特新企业开展基础通用、关键技术、试验方法、典型应用等国家和行业标准研制。鼓励广大中小企业快速响应技术创新和产业需求，参与团体标准制定工作。加强标准宣贯推广，助力企业实施好先进标准。

在品牌赋值方面，引导中小企业提升品牌意识，推动品牌标准贯标，增强企业品牌建设能力。鼓励中小企业特色产业集群打造特色鲜明、美誉度高的区域品牌。加强品牌传播力度，结合中国工业品牌之旅、全国品牌故事大赛等活动，宣传推介产业集群区域品牌形象，讲好“中国制造”品牌故事，提升“中国制造”品牌国际知名度和美誉度。

在公共服务方面，加强标准、计量、检测试验等质量基础能力建设，推动工业产品质量控制和技术评价实验室等加大对中小企业的咨询、诊断、中试等公共服务供给，帮助企业突破发展瓶颈。扶持一批品牌培育服务机构，提高中小企业品牌创建、管理、运营能力。遴选一批典型案例，为中小企业提供更多的质量标准品牌先进经验，增强中小企业的获得感。

(责编：申佳平、吕骞)

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