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《数字中国发展报告（2022年）》发布

2022年处置账号680余万个 我国网络生态持续向好

2023年05月23日14:31 | 来源：人民网
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人民网北京5月23日电 （记者王震）据中国网信网消息，5月23日，国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2022年）》（以下简称《报告》）显示，我国网络综合治理体系加快完善，深入开展“清朗”系列专项行动，清理违法和不良信息5430余万条，处置账号680余万个，网络生态持续向好。

《报告》指出，我国网络法律体系基本形成，网络立法的系统性、整体性、协同性、时效性不断增强。《互联网用户账号信息管理规定》《互联网信息服务深度合成管理规定》等制定实施，推动互联网信息服务管理制度持续完善。

数字领域标准建设稳步推进，我国在自动驾驶、大数据、工业互联网、智慧城市等方面，牵头推动一批数字领域国际标准立项发布。

(责编：王震、吕骞)
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