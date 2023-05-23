人民网北京5月23日电 （记者王震）据中国网信网消息，5月23日，国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2022年）》（以下简称《报告》）显示，数字技术创新能力持续提升，5G实现了技术、产业、网络、应用的全面领先。

《报告》指出，2022年，我国信息领域相关5PCT国际专利申请近3.2万件，全球占比达37%，数字经济核心产业发明专利授权量达33.5万件，同比增长17.5%。

关键数字技术研发应用取得积极进展。我国5G实现了技术、产业、网络、应用的全面领先，6G加快研发布局。我国在集成电路、人工智能、高性能计算、EDA、数据库、操作系统等方面取得重要进展。数字技术协同创新生态不断优化，各地积极推进数字技术创新联合体建设，数字开源社区蓬勃发展，开源项目已覆盖全栈技术领域。

(责编：王震、吕骞)

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