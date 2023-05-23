人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国数字技术创新能力持续提升：5G实现全面领先 6G加快研发布局

2023年05月23日14:19 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月23日电 （记者王震）据中国网信网消息，5月23日，国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2022年）》（以下简称《报告》）显示，数字技术创新能力持续提升，5G实现了技术、产业、网络、应用的全面领先。

《报告》指出，2022年，我国信息领域相关5PCT国际专利申请近3.2万件，全球占比达37%，数字经济核心产业发明专利授权量达33.5万件，同比增长17.5%。

关键数字技术研发应用取得积极进展。我国5G实现了技术、产业、网络、应用的全面领先，6G加快研发布局。我国在集成电路、人工智能、高性能计算、EDA、数据库、操作系统等方面取得重要进展。数字技术协同创新生态不断优化，各地积极推进数字技术创新联合体建设，数字开源社区蓬勃发展，开源项目已覆盖全栈技术领域。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国数字技术创新能力持续提升：5G实现全面领先 6G加快研发布局
　　人民网北京5月23日电 （记者王震）据中国网信网消息，5月23日，国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2022年）》（以下简称《报告》）显示，数字技术创新能力持续提升，5G实现了技术、产业、网络、应用的全面领先。 《报告》指出，2022年，我国信息领域相关5PCT国际专利申请近3.2万件，全球占比达37%，数字经济核心产业发明专利授权量达33.5万件，同比增长17.5%。…
我国大数据产业规模达1.57万亿元 同比增长18%
　　人民网北京5月23日电 （记者王震）据中国网信网消息，5月23日，国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2022年）》（以下简称《报告》）显示，数据资源规模快速增长，2022年我国数据产量达8.1ZB，同比增长22.7%，全球占比达10.5%，位居世界第二；我国大数据产业规模达1.57万亿元，同比增长18%。 《报告》指出，我国数据资源体系加快建设，《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》印发实施，系统提出我国数据基础制度框架。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部