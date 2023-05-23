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《数字中国发展报告（2022年）》发布

我国大数据产业规模达1.57万亿元 同比增长18%

2023年05月23日14:12 | 来源：人民网
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人民网北京5月23日电 （记者王震）据中国网信网消息，5月23日，国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2022年）》（以下简称《报告》）显示，数据资源规模快速增长，2022年我国数据产量达8.1ZB，同比增长22.7%，全球占比达10.5%，位居世界第二；我国大数据产业规模达1.57万亿元，同比增长18%。

《报告》指出，我国数据资源体系加快建设，《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》印发实施，系统提出我国数据基础制度框架。截至2022年底，我国数据存储量达724.5EB，同比增长21.1%，全球占比达14.4%。全国一体化政务数据共享枢纽发布各类数据资源1.5万类，累计支撑共享调用超过5000亿次。我国已有208个省级和城市的地方政府上线政府数据开放平台。

2022年，我国大数据产业规模达1.57万亿元，同比增长18%。北京、上海、广东、浙江等地区推进数据管理机制创新，探索数据流通交易和开发利用模式，促进数据要素价值释放。

(责编：王震、吕骞)
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