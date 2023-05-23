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《数字中国发展报告（2022年）》发布

我国数字基础设施规模能级大幅提升 算力规模位居世界第二

2023年05月23日14:03 | 来源：人民网
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人民网北京5月23日电 （记者王震）据中国网信网消息，5月23日，国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2022年）》（以下简称《报告》）显示，我国数字基础设施规模能级大幅提升。截至2022年底，累计建成开通5G基站231.2万个，5G用户达5.61亿户，全球占比均超过60%。

《报告》指出，全国110个城市达到千兆城市建设标准，千兆光网具备覆盖超过5亿户家庭能力。移动物联网终端用户数达到18.45亿户，成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家。IPv6规模部署应用深入推进，活跃用户数超7亿，移动网络IPv6流量占比近50%。

我国数据中心机架总规模超过650万标准机架，近5年年均增速超过30%，在用数据中心算力总规模超180EFLOPS，位居世界第二。

工业互联网已覆盖工业大类的85%以上，标识解析体系全面建成，重点平台连接设备超过8000万台（套）。车联网由单条道路测试拓展到区域示范，已完成智能化道路改造超过5000公里。

(责编：王震、吕骞)
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