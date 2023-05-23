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《数字中国发展报告（2022年）》发布：我国数字经济规模达50.2万亿元

2023年05月23日13:51 | 来源：人民网
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人民网北京5月23日电 （记者王震）据中国网信网消息，5月23日，国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2022年）》（以下简称《报告》）显示，2022年数字中国建设取得显著成效，其中，数字经济成为稳增长促转型的重要引擎。

《报告》指出，2022年，我国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，同比名义增长10.3%，占国内生产总值比重提升至41.5%。

数字产业规模稳步增长，电子信息制造业实现营业收入15.4万亿元，同比增长5.5%；软件业务收入达10.81万亿元，同比增长11.2%；工业互联网核心产业规模超1.2万亿元，同比增长15.5%。

数字技术和实体经济融合深入推进。农业数字化加快向全产业链延伸，农业生产信息化率超过25%。全国工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别增长至58.6%和77.0%。

全国网上零售额达13.79万亿元，其中实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重达27.2%，创历史新高。

数字企业创新发展动能不断增强。我国市值排名前100的互联网企业总研发投入达3384亿元，同比增长9.1%。科创板、创业板已上市战略性新兴产业企业中，数字领域相关企业占比分别接近40%和35%。

(责编：王震、吕骞)
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