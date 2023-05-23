人民网北京5月23日电 （黄盛）日前，国务院国资委发布了最新“科改企业”名单和最新“双百企业”名单。其中，“科改企业”数量扩至672户，“双百企业”数量扩至580户。

据介绍，国务院国资委在2020年实施“科改行动”，并在之后发布了首批“科改企业”名单。3年来，“科改企业”研发投入强度均超过14%，2022年达到17.7%。89%的“科改企业”面向关键岗位核心骨干人才，灵活开展多种方式的中长期激励，覆盖11.6万人次。2022年“科改企业”营业收入、净利润较2020年分别增长33.6%、40.9%，全员劳动生产率较2020年增长30.1%。

“双百行动”则是国务院国资委在2018年启动的的国企改革专项工程，并选取了百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业，主动探索创新推进综合改革。2022年“双百企业”分别实现营业收入、净利润为14.3万亿元、6732.7亿元，较2020年分别增长29.7%、35.6%；全员劳动生产率达到105.2万元/人。95%的“双百企业”集中于实体经济，76.5%处于制造业、科学研究和技术服务业、建筑业等国民经济支柱产业和关系国计民生的重要行业，为壮大实体经济、建设现代化产业体系作出了贡献。

对此，业内人士认为，“科改行动”和“双百行动”扩围带来的系列改革“政策包”“工具箱”，以及支持、鼓励符合条件的科技型企业优先在科创板上市等利好，将有利于推动国有科技型企业实现科技突破，打造改革样板和标兵，打造符合经济高质量发展要求的国有科技企业。

国企改革专家、中国企业研究院首席研究员李锦对此表示，根据国务院国资委此前透露的信息，新一轮国企改革深化提升行动有五方面重点任务。其中，居于第一、第二位的任务分别是：围绕增强产业引领力深化改革，更好推动现代化产业体系建设；围绕提升科技创新力深化改革，有效发挥在新型举国体制中的重要作用。现代化产业体系建设的关键在创新，这两大改革任务是相互联动的。此外，值得注意的是，近期一段时间，国务院国资委频繁明确要大力发展战略性新兴产业，而这也是新兴科技和新兴产业深度融合的交汇点。

李锦认为，发布最新“科改企业”名单和最新“双百企业”名单正是围绕上述两项重点任务的具体部署。扩围后，这两大专项行动还会继续成为国企改革和发展的重要抓手。

国务院国资委相关负责人在日前召开的上述两大专项行动的扩围深化现场推进会上表示，下一步“科改企业”要更大力度打造前瞻性战略性新兴产业，勇于开辟创新特区。“双百企业”要聚焦主业实业推进专业化整合，落实机制类改革任务，提高企业价值创造能力，专项行动必须继续坚定不移补短板、锻长板，强化体制机制改革与科技创新的相互支撑、相互促进。（实习生齐孟莎对此文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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