刘 琪

原标题：在岸、离岸人民币对美元汇率双双破“7” 专家：人民币不存在大幅贬值空间

5月17日，在岸及离岸人民币对美元汇率盘中双双跌破“7”关口，分别为去年12月7日及12月29日以来首次。截至5月17日16时30分，在岸人民币对美元汇率盘中最低报7.0049，收盘报6.9985，较上一交易日跌344个基点；离岸人民币对美元汇率报7.0155。

近期，人民币对美元汇率持续震荡回落。对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者分析，在5月份议息会议上，美联储表示年内降息的可能性很小，这一表态带动近期美元指数有所反弹。比价效应下，人民币对美元会出现一定幅度贬值。年初以来国内结汇率总体偏低、售汇率较高。这意味着高额贸易顺差更多转化为国内美元存款，而非兑换为人民币，也会对外汇市场供需平衡带来影响，使得人民币对美元贬值。

Wind数据显示，5月份以来，美元指数涨幅超1.2%，5月17日盘中一度升至103.0396，创4月4日以来新高。

“从外部环境看，美联储加息步伐放缓，我国经济面临的外部制约有所减弱。从内部看，国内经济稳定复苏，在全球贸易疲软背景下我国贸易维持较好表现，跨境资本持续流入。”中国银行研究院高级研究员王有鑫对《证券日报》记者表示，在此背景下，无论是从经济基本面看还是货币政策周期看，人民币汇率都不具备持续回调的基础。因此，此次汇率出现的短期波动，更多是受避险情绪影响。

王有鑫分析，虽然美国面临经济下行、债务问题悬而未决等难题，但美元在避险需求推动下不降反升，对人民币汇率造成短期扰动，人民币汇率的回调更多是短期现象。

“避险情绪短期可能会驱动美元走强，但当前美元已呈现高估迹象。一旦避险情绪消退，美元将再次转头向下。而中国经济复苏将为人民币带来更多支撑，预计年内人民币整体将继续呈现双向波动、稳中有升的态势。”王有鑫表示。

近年来，人民币汇率已经历过几次破“7”。中国人民银行行长易纲4月份在“2023中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会”上表示，过去五年，人民币对美元汇率三次“破7”，第一次是2019年8月份，第二次是2020年2月份，第三次是去年9月份，前两次用了5个月回到7下方，去年用了3个月，这是市场供求的结果，说明我国外汇市场具有韧性，有能力实现动态均衡。

“近五年来，人民币对美元汇率三度破‘7’又回到‘7’以下，弹性明显增强。”王青认为，美联储加息步伐放缓，加之银行业危机影响下，美国经济下行压力进一步加大，后期美元指数持续上升的可能性不大。在今年海外经济下行，国内经济持续复苏前景下，人民币不存在大幅贬值空间。

(责编：杨曦、陈键)

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