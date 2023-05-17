人民网北京5月17日电 （记者许维娜）实体经济是我国发展的本钱，是构筑未来发展战略优势的重要支撑，制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重。现阶段，国家发展改革委在加快建设现代化产业体系做了哪些工作？

5月17日，在国家发展改革委召开的5月份新闻发布会上，国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示，现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础。二十届中央财经委员会第一次会议强调，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，为实现第二个百年奋斗目标提供坚强物质支撑。

“我们将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，把握人工智能等新科技革命浪潮，适应人与自然和谐共生的要求，保持并增强产业体系完备和配套能力强的优势，高效集聚全球创新要素，加快建设以实体经济为支撑，具有完整性、先行性、安全性的现代化产业体系。”孟玮表示，重点是在“促转型、扬优势、增动力、补短板、强协同”五方面持续发力。

一是促转型，持续推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。深入实施制造业核心竞争力提升行动计划，高水平办好中国品牌日活动，加快推广应用智能制造新技术，稳妥推进重点领域节能降碳改造，促进制造业转型升级和创新发展。

二是扬优势，持续巩固优势产业领先地位。传统产业不等于低端产业、落后产业。我们将深入推进传统产业改造升级，推动石化、汽车等重点产业布局调整，鼓励企业提高先进产能比例，有效扩大优质供给，提升传统产业发展质量和效益。

三是增动力，持续打造产业发展新引擎。大力推进新能源、新材料、高端装备等先进制造业发展，加快前沿技术研发和应用，提升全产业链竞争力，推动战略性新兴产业融合集群发展，构建产业发展新的增长引擎。

四是补短板，持续补齐关系产业安全发展的短板。充分发挥新型举国体制优势，继续围绕重点产业链关键环节，压茬推进实施一批重大攻关项目，同时加强铁矿石等矿产资源国内勘探开发和增储上产，确保重要产业链供应链安全。

五是强协同，持续构建优质高效的服务业新体系。推动先进制造业和现代服务业深度融合，发挥先进经验示范带动作用，探索更多新业态新模式，持续提升服务业对制造业高质量发展的支撑能力。

(责编：孙红丽、高雷)

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