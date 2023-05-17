人民网北京5月17日电（记者任妍）记者从财政部获悉，为加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化，近日，财政部下达2023年义务教育相关转移支付资金2274亿元（不含教师工资），比上年增加148亿元，引导和支持地方巩固完善义务教育经费保障机制，深入推进薄弱环节改善与能力提升工作，加强教师队伍建设，提高义务教育教学质量。

其中，安排1560亿元，同比增加115亿元，巩固完善义务教育经费保障机制，在继续落实好义务教育学生“两免一补”政策的同时，重点支持地方提高义务教育学校生均公用经费基准定额，落实“双减”要求、做好课后服务工作；进一步提高寄宿制学校公用经费补助标准和北方地区部分省份取暖费补助标准等，保障学校正常运转。全国约1.59亿学生免除杂费并获得免费教科书，约2400万家庭经济困难学生获得生活补助，约1400万进城务工人员随迁子女实现相关教育经费可携带。

此外，安排330亿元，同比增加30亿元，支持地方深入推进薄弱环节改善与能力提升工作，持续改善农村学校基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，提升学校办学能力，推动缓解“城市挤、农村弱”问题。分配的增量资金主要用于中部地区，推动解决义务教育资源“中部塌陷”问题。安排277亿元，支持地方继续实施好农村义务教育学生营养改善计划，落实每生每天5元的营养膳食补助标准，持续改善欠发达地区学生营养健康状况。

在深化提质量，支持培养高素质教师队伍层面，安排107亿元，继续支持地方实施好“特岗计划”“国培计划”“三区”人才计划教师专项计划、银龄讲学计划等政策，引导支持农村学校多渠道补充优秀师资，优化教师队伍结构，提升教师教学能力水平。

据悉，下一步，财政部将加大义务教育投入力度，优化支出结构，支持地方提高义务教育经费保障水平，优化区域教育资源配置，补齐短板弱项，加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化，办好人民满意的教育。

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经