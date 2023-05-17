人民网北京5月17日电 （记者任妍）记者从财政部获悉，为支持加强非物质文化遗产保护，经研究，现下达2023年国家非物质文化遗产保护资金，用于国家非物质文化遗产管理和保护等。数据显示，预算合计共82598万元，提前下达74340万元，此次下达8258万元。

2023年国家非物质文化遗产保护资金预算表。图片来源：财政部官网

“中央财政支持国家非物质文化遗产管理和保护，能够促进非物质文化遗产的传承与发展、保护非物质文化遗产、促进地方经济的发展，这对于推动文化事业的繁荣发展具有重要意义。”业内专家在接受记者采访时表示，加大财政投入，利用财政资金进行文化遗产的保护和修缮工作，可以更好地保护非物质文化遗产，有效促进非物质文化遗产的传承与发展。此外，非物质文化遗产也是地域文化资源，关于非物质文化遗产的保护和传承需要基础设施建设和人才培养等多种投入，在这一过程中可以促进地方经济的发展，带动相关产业的发展。

(责编：孙红丽、高雷)

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