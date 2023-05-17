人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家发改委：完善政策体系 加快推进品牌建设

2023年05月17日18:22 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月17日电 （记者许维娜）品牌一头连着生产，一头连着消费，是产业结构升级和消费结构升级的重要方向，承载着人民群众、千家万户对美好生活的向往。

5月17日，在国家发展改革委召开的5月份新闻发布会上，国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示，通过不懈努力，品牌建设已经成为全社会的广泛共识和自觉行动，成为推动高质量发展的有力支撑，成为加快构建新发展格局的生动实践。

孟玮表示，下一步，国家发展改革委将从四个方面着手，加快推进品牌建设。

一是完善政策体系，进一步健全政府引导、市场主导、全社会参与的品牌可持续发展体制机制，夯实品牌发展基础。

二是坚持创新驱动，加快构建以企业为主体、产学研用相结合的创新体系，弘扬优秀企业家精神、工匠精神，培育产品卓越、品牌卓著的世界一流企业，增强品牌发展动能。

三是持续深化改革，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，完善品牌发展环境。

四是加大对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展，鼓励中国品牌企业深度参与全球产业分工和合作，欢迎国外知名品牌企业来华投资兴业，深化品牌交流合作。

今年的中国品牌日活动是创办以来规模最大的一次，孟玮介绍，具体来看有以下亮点：

一是成功举办中国品牌发展国际论坛和12场分论坛。围绕农业、制造业、服务业等领域以及扩大消费、区域发展、乡村振兴、企业社会责任、品牌人才培养等方面深入开展研讨，促进各有关方面交流互鉴、共同推动中国品牌发展。

二是成功举办中国品牌博览会。38家中央企业以及来自37个省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团约1900家品牌企业积极展现品牌力量，数百件大国重器、国货精品集体亮相，近百家地方农副特色品牌在乡村振兴展区集中展出，近500场各类特色活动密集举办，线下展览观展人数超7.6万人次。同时，还有全年在线开放的线上展览，截至目前浏览量已超过420万人次。

三是成功举办“中国品牌消费节”。促消费直播活动央视网站相关平台观看量超过2000万人次，抖音平台直播曝光人数超3838万，登陆抖音带货榜总榜第一名。探馆直播+访谈直播+慢直播+VR探展重磅上线，助推社交端传播声量覆盖突破5.4亿次。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委：完善政策体系 加快推进品牌建设
　　人民网北京5月17日电 （记者许维娜）品牌一头连着生产，一头连着消费，是产业结构升级和消费结构升级的重要方向，承载着人民群众、千家万户对美好生活的向往。 5月17日，在国家发展改革委召开的5月份新闻发布会上，国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示，通过不懈努力，品牌建设已经成为全社会的广泛共识和自觉行动，成为推动高质量发展的有力支撑，成为加快构建新发展格局的生动实践。…
国家发改委：五方面持续发力 加快建设现代化产业体系
　　人民网北京5月17日电 （记者许维娜）实体经济是我国发展的本钱，是构筑未来发展战略优势的重要支撑，制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重。现阶段，国家发展改革委在加快建设现代化产业体系做了哪些工作？ 5月17日，在国家发展改革委召开的5月份新闻发布会上，国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示，现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部