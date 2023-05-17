人民网北京5月17日电 （记者许维娜）品牌一头连着生产，一头连着消费，是产业结构升级和消费结构升级的重要方向，承载着人民群众、千家万户对美好生活的向往。

5月17日，在国家发展改革委召开的5月份新闻发布会上，国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示，通过不懈努力，品牌建设已经成为全社会的广泛共识和自觉行动，成为推动高质量发展的有力支撑，成为加快构建新发展格局的生动实践。

孟玮表示，下一步，国家发展改革委将从四个方面着手，加快推进品牌建设。

一是完善政策体系，进一步健全政府引导、市场主导、全社会参与的品牌可持续发展体制机制，夯实品牌发展基础。

二是坚持创新驱动，加快构建以企业为主体、产学研用相结合的创新体系，弘扬优秀企业家精神、工匠精神，培育产品卓越、品牌卓著的世界一流企业，增强品牌发展动能。

三是持续深化改革，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，完善品牌发展环境。

四是加大对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展，鼓励中国品牌企业深度参与全球产业分工和合作，欢迎国外知名品牌企业来华投资兴业，深化品牌交流合作。

今年的中国品牌日活动是创办以来规模最大的一次，孟玮介绍，具体来看有以下亮点：

一是成功举办中国品牌发展国际论坛和12场分论坛。围绕农业、制造业、服务业等领域以及扩大消费、区域发展、乡村振兴、企业社会责任、品牌人才培养等方面深入开展研讨，促进各有关方面交流互鉴、共同推动中国品牌发展。

二是成功举办中国品牌博览会。38家中央企业以及来自37个省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团约1900家品牌企业积极展现品牌力量，数百件大国重器、国货精品集体亮相，近百家地方农副特色品牌在乡村振兴展区集中展出，近500场各类特色活动密集举办，线下展览观展人数超7.6万人次。同时，还有全年在线开放的线上展览，截至目前浏览量已超过420万人次。

三是成功举办“中国品牌消费节”。促消费直播活动央视网站相关平台观看量超过2000万人次，抖音平台直播曝光人数超3838万，登陆抖音带货榜总榜第一名。探馆直播+访谈直播+慢直播+VR探展重磅上线，助推社交端传播声量覆盖突破5.4亿次。

(责编：孙红丽、高雷)

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